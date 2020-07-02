Приблизится новый циклон: после дождливого периода придут перемены и тепло

Местами ожидаются сильные ливневые дожди с грозами. Местами ветер усилится до 15–20 м/с. Ночью будет 12–17 градусов.
В четверг днем станет теплее, воздух прогреется до 21–26, только у моря и в западной части Жемайтии будет 18–20 градусов тепла.
В пятницу осадков будет немного. Ночью небольшие дожди прогнозируют на востоке, днем - на западе страны.
Ночью будет 11–16, днем 20–25 градусов тепла. На взморье и местами в Жемайтии будет немного прохладнее.
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