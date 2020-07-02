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В четверг к Литве с запада придет небольшой циклон, который принесет новую порцию осадков. И ночью и днем в большинстве районов ожидаются небольшие дожди.
Приблизится новый циклон: после дождливого периода придут перемены и тепло
© DELFI (D.Lauručio nuotr.)

Местами ожидаются сильные ливневые дожди с грозами. Местами ветер усилится до 15–20 м/с. Ночью будет 12–17 градусов.

В четверг днем станет теплее, воздух прогреется до 21–26, только у моря и в западной части Жемайтии будет 18–20 градусов тепла.

В пятницу осадков будет немного. Ночью небольшие дожди прогнозируют на востоке, днем - на западе страны.

Ночью будет 11–16, днем 20–25 градусов тепла. На взморье и местами в Жемайтии будет немного прохладнее.

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