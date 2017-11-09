В четверг дождь еще не будет обильным. В пятницу и в выходные ожидаются более обильные осадки, поднимется ветер. Во второй половине недели возможен не только дождь, но и смешанные осадки.

В четверг ночью будет пасмурно, без осадков. Местами температура будет около нуля. Днем пройдет небольшой дождь, более сильный в западных районах. В Вильнюсе и Каунасе будет облачно. В первой половине дня без осадков, в Вильнюсе 1–2, в Каунасе около 3 градусов тепла. Днем время от времени будет идти моросящий дождь, 5–6 градусов тепла. В Шяуляй будет облачно, возможны небольшие осадки. Ночью будет 3, днем 5 градусов тепла. На взморье ожидается порывистый ветер, будет чаще идти дождь. Ночью около 5, днем 7 градусов тепла.

В пятницу дождь будет идти чаще. Ожидается порывистый ветер. В окрестностях Вильнюса и Каунаса будет пасмурно, дождь. Ночью температура 4–5, днем 7 градусов тепла. В Шяуляй также ожидаются необильные осадки. Температура будет около 5 градусов тепла. На взморье сильный дождь и ветер. Будет 8–10 градусов тепла.

В субботу ожидается сильный ветер. Обильные осадки прогнозируют в первой половине дня, днем возможны прояснения, кратковременный дождь. В Вильнюсе и Каунасе ночью дождь будет сильным, 4 градуса тепла. Днем облачность снизится, выглянет солнце, однако без дождя не обойдется. Будет около 6 градусов тепла. В Шяуляй переменная облачность и дождь. Ночью около 3, днем около 5 градусов тепла. На взморье осадки будут обильнее, ожидается сильный ветер. Ночью будет 5, днем 8 градусов тепла.

В воскресенье возможны и смешанные осадки, похолодает. Сохранится порывистый ветер. В Вильнюсе и Каунасе прояснения ожидаются только к вечеру. До вечера будет облачно, ожидаются осадки. Ночью около 2, днем 4–5 градусов тепла. В Шяуляй более обильные осадки ожидаются в первой половине дня, будет 0–1 градуса тепла. Днем ожидается небольшой дождь, воздух прогреется до 5 градусов. На взморье усилится ветер. Ночью температура составит 5, днем 7 градусов тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в начале следующей недели во многих районах ожидаются прояснения, облачность снизится, за исключением западных районов. Похолодает, по ночам ожидаются заморозки.