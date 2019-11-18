Во вторник из глубины континента приблизится зона высокого давления. Ночью осадки маловероятны, днем дожди могут пройти местами. Ночью будет 3-8, днем 6-11 градусов тепла

В среду будет влажно, во многих районах пройдут небольшие дожди. Днем поднимется ветер, до 7-12 м/с. Температура почти не изменится. Ночью будет 3-8, днем 6-11 градусов тепла.

В четверг прогнозируют перемены. В этот день погода сильно не изменится. Осадки маловероятны. Ночью будет 3-8, днем уже всего 4-9 градусов тепла.

В пятницу прогнозируют приход холодной волны воздуха. Особых осадков не будет, однако погода напомнит, что зима не за горами.