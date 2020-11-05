Приближается теплый атмосферный фронт, а с ним облачная погода

Сильный юго-западный ветер (на взморье 15-18 м/с) распространится на северные и западные районы страны. Только на юго-востоке ветер будет не таким сильным. На востоке будет 7-8, на западе 9-10, а на взморье 11-12 градусов тепла.

В Вильнюсе во второй половине дня пройдет небольшой дождь. Днем будет дуть сильный ветер, ожидается всего 8 градусов тепла.

В пятницу придет тепло. Небо заволокут дождевые облака. После небольшого дождя ночью, в первой половине дня во многих районах ожидается туман. Только на севере возможны небольшие прояснения. Ночью будет 7-12, днем 10-14 градусов тепла.

В субботу также будет достаточно тепло. Особых осадков не ожидается, однако будет облачно, утром прогнозируют туман.