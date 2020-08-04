Приближается сильный ливень: какие места в Вильнюсе самые опасные

Представители Grinda сказали, что в Вильнюсе могут быть затоплены некоторые участки.

"Экипажи компании будут дежурить:

- у низины на ул. Т.Нарбуто. Возможно, больше всего осадков выпадет в Пилайте, Лаздинай, Каролинишкес, поэтому немало воды попадет именно в это печально известное место.

- у кругового перекрестка на проспекте Конституциёс и у перекрестка ул. Гележинё Вилко и Жальгирё (сюда стекается вода из Шешкине, Фабийонишкес, Балтупяй и Шнипишкес).

- на ул. Гележинё Вилко у виадука Тукстантмячё. Сюда попадает вода с ул. Тукстантмячё (Южная объездная дорога) и с Вилкпеде.

- на перекрестке ул. Вяркё-Лакуну (у Medžio centras).

В этих местах мы будем следить за ситуацией и будем готовы направить движение в другую сторону",

- сказано на странице муниципалитета в фейсбук.

Водителям рекомендуют:

- Если есть возможность, ехать по тем улицам, которые реже затапливает.

- Не ехать по затопленным участкам.

- Выполнять указания работников, регулирующих движение.