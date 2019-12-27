Статистика звонков по номеру ЕЦП показывает, что рождественский период (23–27 декабря) в последние два года из общего контекста не выпадал. А вот 1 января уже несколько лет подряд бьет рекорды.

По данным ЕЦП, 25 декабря 2017 г. по номеру ЕЦП звонили 2902 раза (чаще вызывали полицию – 1551 звонок и скорую помощь – 1254 звонка). В 2018 г. этот день был спокойнее – звонили 2590 раз: больше всего вызывали полицию (1266) и скорую (1238).

Согласно статистике, больше всего несчастий, которые требуют вмешательства полиции или помощи врачей происходит 26 декабря. В 2017 г. в этот день по номеру ЕЦП звонили 3352 раза: 1879 раз вызывали полицию и 1371 скорую. В остальных случаях вызывали пожарную и природоохранников. В 2018 г. в этот день поступило 2989 звонков, из них - в 1599 полицию и 1316 - в скорую.

Представитель Литовской полиции Рамунас Матонис сказал DELFI, чо несколько выходных подряд всегда означают большую нагрузку на полицию. По его словам, в рождественский период становится больше случаев насилия в ближайшем окружении и тут немаловажную роль играет алкоголь.

"Бывает так, что люди несколько дней подряд пьют дома, потом начинаются серьезные конфликты. Когда бывают длинные праздники, мы всегда видим, что такое начинается на 3-4 день.

Поскольку эта неделя ожидается праздничной, многие, наверняка, возьмут выходные, мы прогнозируем, что в конце этой недели вырастет количество случаев насилия в ближайшем окружении", – сказал Матонис.

По словам собеседника,после праздников полиции приходится усиливать контроль на дорогах, поскольку за руль многие садятся нетрезвыми.

"На этой неделе рейдов будет много, особенно во второй половине недели. Хочу предупредить водителей, чтобы они не рисковали, поскольку полиция будет проводить рейды", – подчеркнул он.

Однако количество подобных происшествий на Рождество все же меньше, чем в Новый год. Согласно статистике, 31 декабря 2017 г. помощь полиции и скорой требовалась 2459 раз (1246 – полиции и 1117 – скорой),это почти столько, сколько во время Рождества. А в 2018 г. 1 января по номеру 112 поступило 4379 звонков. Полицию вызывали 2519, а скорую – 1725 раз.

Похожей ситуация была и в прошлом году. 31 декабря по номеру 112 звонили 2364 раз, а 1 января 2019 г. – 4307.

Представитель ЕЦП Вилма Юозявичюте сказала, что после полуночи количество звонков увеличивается почти в два раза.

"Чаще всего в ЕЦП звонят именно в Новогоднюю ночь – никакой другой день года с ней не сравнится. Однако, статистика гласит, что много вызовов бывает и в другие праздники: на Пасху, Рождество, Ивана Купалы. Кроме того, больше звонков бывает каждую пятницу и субботу", – сказала собеседница.

По ее словам, статистика показывает, что жители Литвы так и не научились нормально праздновать.

"Согласно статистике, чаще всего в новогоднюю ночь вызывают полицию. На первом месте - насилие в семье, на втором – конфликты, на третьем – вызовы из-за шума.

Помощь врачей требуется пострадавшим из-за неосторожного обращения с фейерверками, людям, получившим разные травмы и т.д. В новогоднюю ночь также случаются пожары, часто горят и мусорные контейнеры (вероятно, из-за петард, которые в них бросают)", – рассказала Юозявичюте.

Матонис признал, что для полиции праздники – самая страда. В этот период, по его словам, работает больше полиции как на дорогах, так и в местах массового скопления людей.

Директор Станции скорой помощи Здислав Скварцяны рассказал, что помощь врачей в Новогоднюю ночь часто нужна нетрезвым людям, получившим разные травмы, кроме того, бывают случаи передозировки алкоголя и даже алкогольных психозов.

"Конечно, хотелось бы, чтобы мы научились по-другому праздновать. Я не говорю, что надо печалиться, нужно веселье, но нужно, чтобы это было безопасно. Пиротехника была и будет, я не против, но надо знать, как ею пользоваться, не рисковать. Что касается алкоголя, то тут мы не дошли до осознания, что такое норма", – сожалел врач Здислав Скварцяны.