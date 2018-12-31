Из-за снега на большей части территории страны покрытие магистральных и основных дорог устлано мокрым снегом, дороги с менее интенсивным движением с колеями и скользкие.

Температура воздуха от 0 до 1 градуса тепла. Водителей призывают учитывать состояние дорог и выбирать не допустимую, а безопасную скорость.

По данным Гидрометеорологической службы, днем ожидаются небольшие осадки, мокрый снег. Местами туман. Температура от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.

"На данный момент сильный снег идет в Сантаришкес, Ерузале, Балтупяй, Фабийонишкес. Улицы покрыты мокрым снегом. Будьте осторожны на дорогах, не спешите, о снежных наносах сообщайте по номеру 1355", - информирует вильнюсская компания Grinda.

По данным синоптиков, в канун нового года температура опустится до 0-4 градусов мороза, ожидается гололед. У моря будет 1-3 градуса тепла.

В полночь на западе пойдет снег, позже его сменит мокрый снег. На востоке без осадков, однако 1 января утром там ожидается снег и мокрый снег, а на взморье будет идти дождь. Ожидается метель, гололед. Утром на взморье поднимется ветер - 15-18 м/с, днем его порывы достигнут 15-20 м/с, местами до 22 м/с. Днем прогнозируют мокрый снег и дождь. Будет 1–6 градусов тепла.

В среду погода будет бурной, сильный западный, северо-западный ветер (15-20 м/с, у моря 23 м/с) принесет холод. Ночью на смену дождю придет мокрый снег и снег, а днем снег будет идти по всей Литве. Ночью ожидается гололед. Утром и днем ожидается метель. Ночью будет 0-2 градуса мороза, на взморье около 2 градусов тепла, днем от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.

В четверг ночью особых перемен не ожидается, погода улучшится лишь днем. ночью будет идти снег, днем снег будет небольшим. Ночью и утром ожидается метель. Порывы ветра ночью составят 15–20 м/с, на взморье до 21-23 м/с. После обеда ветер успокоится. Температура ночью опустится до 3–8, днем будет 1–6 градусов мороза.

В пятницу ночью снег пройдет лишь местами. Температура опустится до 6-11, местами до 15 градусов мороза. Днем пойдет снег, он будет идти до самого вечера, ожидается метель. Ветер на западе усилится до 14 м/с. Вечером будет 2-7 градусов мороза, на взморье около 0.

В выходные сохранится зимняя погода. В субботу будет немного теплее, поэтому местами ожидается мокрый снег. В воскресенье снова похолодает, осадков не ожидается.