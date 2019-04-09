Приближается малоприятная и холодная погода

В среду погода почти не изменится. Ночью местами ожидаются небольшие осадки, днем они распространятся по всей территории страны. Будет дуть холодный северо-западный, западный ветер. Ночью будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, на взморье до 3 градусов тепла. Днем будет всего 4-8 градусов тепла.

В четверг увеличится зона высокого давления. Облака понемногу рассеются, осадков будет меньше. Только ночью местами еще ожидаются осадки. Ночью будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 4-8 градусов выше нуля.

В пятницу антициклон обещает более сухую погоду. Особых осадков не ожидается. Будет дуть северный ветер. Ночью до 0-4 градусов мороза, только местами будет чуть выше нуля. Днем воздух не спеша прогреется до 4-9 градусов тепла.

В выходные без особых осадков. Ночью будет около 0. Днем наконец-то выглянет солнце, воздух прогреется до 10 градусов тепла.