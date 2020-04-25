Несмотря на то, что водители нередко жалуются на то, что пешеходы выходят на дорогу, даже не осмотревшись, инструктор Артурас Пакенас сказал, что водителям тоже не придется резко жать на тормоза, если они будут внимательнее. Нередко, приближаясь к пешеходному переходу, водители не сбавляют скорость, а когда появляется пешеход, резко жмут на тормоза, вызывая аварийную ситуацию и создавая опасность для пешеходов.

Правила действуют и для пешеходов

Пакенас отметил, что в таких ситуациях правила дорожного движения должны соблюдать и пешеходы. Хотя в ПДД сказано, что водители должны пропускать пешеходов, пешеходы, по правилам, должны выходить на дорогу, убедившись, что водители их видят и останавливаются.

"Не стоит руководствоваться действующим правилом первенства. Ученики часто повторяют, что только сев за руль, они понимают, насколько сложно иногда заметить пешехода. Иногда видимость осложнена погодными условиями, в иных случаях, особенно в спальных районах, видимость снижена из-за стоящих вдоль дорог автомобилей. Пешеходы должны выходить на дорогу только тогда, когда убедятся, что это неопасно, и водители их видят и пропускают", – сказал инструктор.

Не спешите! Правда, Пакенас подчеркнул, что, приближаясь к переходу, водители должны притормаживать, а если условия видимости хорошие, и не мешают автомобили, то хотя бы не жать на газ. По словам инструктора, так у водителя будут хотя бы несколько секунд, если вдруг неожиданно появится человек на самокате, велосипедист, чтобы отреагировать на ситуацию.

Инструктор сказал, что нередко проблема возникает в часы пик на регулируемых перекрестках, когда пути пешеходов и водителей пересекаются. Он сказал, что спешащие водители иногда не учитывают, что зеленый для пешеходов загорается тогда, когда он загорается и для поворачивающих направо, поэтому спешащим приходится тормозить.

Пакенас также обратил внимание на то, что водители на дороге, где больше одной полосы, должны останавливаться у перекрестка во всех случаях, когда в других полосах машины остановились.

Асфальт не дает право первенства

Правда, остановиться водители должны и тогда, когда поворачивают во двор, на стоянку или на АЗС. Пакенас сказал, что в таких местах водители едут, думая, что у них есть право первенства, видя асфальтированное покрытие, но на самом деле они должны пропускать пешеходов.

"При въезде на АЗС и другие территории многие смело поворачивают, не останавливаясь и не задумываясь, что они пересекают дорогу пешеходов. Если в таком месте по тротуару, а потом по дороге идет пешеход, водитель должен его пропустить", – сказал Пакенас.

Информация подготовлена при сотрудничестве с Литовской дирекцией автомобильных дорог при Министерстве транспорта и сообщения.