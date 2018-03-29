Результат наблюдения – 14 600 евро. Агенты в сфере недвижимости, с которыми говорили журналисты DELFI, назвали эту сумму скромной, но саму инициативу оценили положительно.

Однако, не исключено, что люди, которые нелегально сдают жилье, стали искать другие способы привлечения клиентов. Представитель Real Data Арнолдас Антанавичюс сказал, что за год количество объявлений сократилось на 20%.

"Трудно сказать, на самом ли деле на рынке снизился спрос, или просто часть людей перебрались с порталов, чтобы избежать наблюдения", – сказал он.

Представитель ГНИ Миндаугас Алмантас сказал, что из 154 человек 64 найдены в Вильнюсе, 55 - в Каунасе и 35 - в Клайпеде.

"Минимальный налог, который они должны были платить - 36 евро (за 3 месяца 2016 года), максимальный – 1096 евро. Суммы зависят от срока аренды", – сказал он.

Алмантас сказал, что анализ объявлений - это часть методики, которая направлена на выявление жителей, которые не платят подоходный налог за аренду жилья.

"С целью выявления арендодателей, которые забывают платить налоги, ГНИ отдает приоритет коммуникации с налогоплательщиками. Их информируют о том, что у ГНИ возникли вопросы, их приглашают для беседы, просят объяснить обстоятельства деятельности.

И лишь в том случае, когда житель отказывается от сотрудничества, применяют другие меры воздействия – контроль и административную ответственность", – сказал он.

По его словам, в ходе наблюдений в 2017 году было установлено, что в общей сложности арендодатели должны заплатить 90 000 евро (это около 88 000 евро подоходного налога и 2000 евро налога на недвижимость).

"Стоит отметить, что с каждым годом все больше приобретает бизнес-удостоверения для аренды жилья, растет и сумма декларируемых за счет этой деятельности доходов.

За 2016 год, декларируя доходы за счет аренды, жители указали доходы в размере 16,1 млн. евро – почти на 1,4 млн. евро больше, чем в 2015 году", - указал Алмантас.