Президентские выборы в РФ: как повышают активность избирателей

Сергей Бабурин на выборах не победит не потому, что он – статист, а потому, что он один из 7 гномов перед "великаном" высотой 1,68 м – нынешним главой страны, которому не нужен отбор, дебаты или традиционная предвыборная кампания, его и без того нахваливают прокремлевские СМИ.

"Мы знаем, что Бабурин не станет президентом, ну, точнее, предполагаем. А зачем тогда участвовать? Ну, просто приятно, ведь и другие участвуют", – искренне делится своими мыслями Татьяна из избирательного штаба Бабурина. Похожие настроения чувствуются и у других жителей Санкт-Петербурга.

На первый взгляд, в Санкт-Петербурге практически не заметно признаков проходящих выборов. Практически вся предвыборная кампания проходит на экранах телевизоров. В дебатах главный кандидат не участвует - "нечего марать руки".

Иностранцы в Санкт-Петербурге замечают простые плакаты на белом фоне "Выборы президента России", – сообщает ЦИК. Тысячи таких плакатов висят на остановках и даже в гостиницах. Информации о кандидатах там нет - просто призыв приходить на выборы 18 марта.

© DELFI / Vaidas Saldžiūnas

А в этом и есть вся суть выборов и путинской кампании: вы только придите, поучаствуйте, поскольку в победе лидера мы не сомневаемся, а вы заручитесь стабильностью, поскольку он - прошлое, настоящее и будущее.

Тут кроется основная интрига - при ясном исходе, неясно, какой будет активность избирателей: сколько людей придет на выборы? Эти плакаты - не единственный способ "выполнения плана": Путина и без того переизберут, но важно, чтобы его победа не вызывала сомнений, поэтому нужна активность хотя бы в 70%.

Вице-мэр Санкт-Петербурга Константин Серов на встрече с журналистом DELFI вел себя твердо, уверенно, как альфа-самец, который то не скрывал высокомерия, то представлял себя дружелюбным и шутил над наивными западными журналистами.

"Могу сказать, что на нашу кампанию это никак не подействует", – ответил он на вопрос DELFI о случае отравления Павла Скрипаля и единую реакцию Запада на эту историю.

© DELFI / Vaidas Saldžiūnas

Его задача – привлечь как можно больше людей, а не думать о "единичных случаях недовольства", о которых пишет представитель Amnesty International из Дании.

"Миша, сколько там было официальных жалоб? 5-6?" – спросил Серов у своего помощника и получил ответ, что было 5 жалоб, три из них признали необоснованными.

Для достижения необходимых результатов выборов, используют все возможные способы - например, людям рассылают смс-сообщения, проводят конкурс на селфи у урн для голосования - можно выиграть iPhone (эти меры направлены на молодежь).

"На предприятиях, в больницах, в университетах и тюрьмах активно призывают голосовать на местах, все понимают, что это не призывы - составляют списки и по ним проводят голосование, тех, кто не проголосовал, ждет печальный финал.

Применяют и хитрости. Например, в госведомствах проводят мини референдумы-опросы, во время которых люди отвечают на вопрос, как улучшить работу ведомства. Эти листы собирают вместе с избирательными бюллетенями, так тоже повышают процент явки", – сказал аналитик и психолог Валентин Бянкий.

Призывы принять участие в голосовании чувствуются везде. К примеру, по словам администратора гостиницы, плакаты в гостиницах висят, чтобы свой гражданский долг выполняли приезжие из других городов. Это значит, что членов ЦИК в гостиничный номер можно заказать как пиццу.

"Это хитрый ход, ведь нигде официально не говорят, за кого надо голосовать – все итак должны понять, а формально - это лишь подстегивание гражданской активности, поэтому сложно делать какие-либо замечания", – сказал Бянкий. Но, по его словам, плакаты составлены хитрым способом. Ведь призывают голосовать в выборах президента.

"Иными словами, призывают не просто выбрать, а голосовать за президента. А кто этот президент? Так вот", - заметил психолог.