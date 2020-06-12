Президентские выборы в Беларуси: зазеркалье и принуждение к радикализации

Последние две недели Александр Лукашенко делает заявления, цель которых дискредитировать конкурентов. И чем ближе время регистрации кандидатов, тем больше не только заявлений, но и действий, препятствующих ходу кампании конкурентов еще до регистрации кандидатов в президенты.

Однако эффект получается обратный. Всё больше людей, прежде не интересовавшихся выборами, сами идут к сборщикам подписей. Всё чаще выборы обсуждают, всё громче говорят о принуждении подписываться за выдвижение действующего главы государства и о том, что власти всеми способами пытаются нейтрализовать тех, в ком видят наиболее сильных конкурентов. Более того, открыто призывают не бояться и высказываться бывшие госслужащие.

В среду 10 июня Александр Лукашенко заявил, что частные компании увольняют работников, отказавшихся подписаться за альтернативных кандидатов. Он потребовал провести проверки и сказал, что «надо этих пузатых буржуев прошерстить», «привести в чувство».

Шерстить и приводить в чувство начали уже на следующий день. На данный момент власти пытаются уже не на словах дискредитировать претендующего на регистрацию кандидатом в президенты Виктора Бабарико, экс-главу Белгазпромбанка, который, как считают некоторые аналитики в Минске, стал «точкой сборки» протестного электората.

В четверг, 11 июня, прошли обыски, возбуждено уголовное дело по двум статьям «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» и «Легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере». Государственные телеканалы сообщили, что в деле замешаны нынешние и бывшие сотрудники Белгазпромбанка.

Вечером 11 июня Белгазпромбанк заблокировал (по не подтвержденной официально информации, его вынудили это сделать) платежный функционал крупнейшей в Беларуси краудфандинговой площадки МолаМола. Через нее уже давно собирают пожертвования на разные благотворительные акции, художественные проекты, а также на помощь медикам во время распространяющейся в Беларуси эпидемии коронавируса. Но – главное, видимо, что имеет значение в данный момент, - на помощь пострадавшим за свои политические взгляды. Для них, в частности, собирают деньги на оплату штрафов и за пребывание на сутках ареста.

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Утром в пятницу, 12 июня, стало известно о задержании двух членов инициативной группы Виктора Бабарико - Владимира Дударева, координатора по Могилевской области, а также руководителя Могилевского филиала Белгазпромбанка Сергея Крамызова. Кроме того, сегодня в работе Белгазпромбанка отмечаются сбои - заблокированные счета юридических лиц, отказ Белпочты принимать платежи по карточкам банка.

12 июня днем Лукашенко заявил, что Белгазпробанк проверяют по его поручению. Общаясь с прессой в ходе поездки в Полоцк, белорусский лидер рассказал о ситуации, как он выразился, «честно», хоть «в нюансы пока не погружен». Говоря о Викторе Бабарико, он ни разу назвал его по имени.

«В деталях не знаю, что там происходит. Но я поручил председателю Комитета госконтроля (там финансовая милиция этим занимается). Сейчас в больших объемах идут оперативные и следственные мероприятия. Даже вы как журналист, наверное, видели эти неправомерные действия иностранного банка в Беларуси. Мы это тоже видели. Естественно, вы знаете наш порядок: никто никому не дал права заниматься неправедными делами, в том числе этому банку».

По словам Лукашенко, основные материалы в отношении банка и заявления он прочитал в вертолете по пути в Полоцк:

«Что меня поразило - этот негодяй, иначе не назову: я, мол, ни при чем, ко мне претензий никто не имеет, это они там.... Слушайте, они все были не только у него заместителями. Это одна шайка-лейка. Мы это видим с 2016 года. Мы это видели. Зачем же ты на них валишь сегодня. Ты был руководителем, они у тебя заместителями. И все, что там творилось, могло без руководителя происходить? Нет.(…)

Работали по этому банку и по ним с 2016 года. Обнаружили вывод денег, зарубежные счета, зарубежная собственность их. На Кипре. В Латвии счета, Лондоне. Но иностранцы информацию нам - с 2016 года мы просили, предоставили только в декабре прошлого года. Правоохранительные органы активизировали эти действия. Поэтому появились вопросы.

Задайте ему вопрос, почему он пошел в президенты. Когда рыльце в пушку, не лезь туда. Потому что тебя измочалит сам народ. Чего полез - потому что понял, что к нему придут и наденут наручники. А у нас же сейчас выгодно заниматься политикой, чтобы стать узником совести. Вот почему он пошел туда. Но это ему не поможет.

Он сейчас кричит: причастен - не причастен, власти давят на кого-то.... Как перед богом клянусь, что мне это сейчас в предвыборной кампании не нужно. Потому что будут кричать: боится кого-то... Я никого не боюсь! И мне эта ситуация невыгодна, но негодяев надо было пресекать, потому что начали прятать концы в воду. Не получилось".

Лукашенко сообщил, что уже задержано примерно 15 человек. И продолжил говорить, не называя имени Виктора Бабарико:

«Но он не понимает другого. Когда его сообщников отправили на нары, они уже вчера вечером все рассказали. За два часа принесли $14 тыс., потом еще $600 тыс. или $800 тыс. Там слитки золота, картины, все принесли сразу, только не трогайте. С ними аккуратно обошлись. Они все рассказывают. Поэтому ему придется это все рассказать.

И я хочу, чтобы он попал на выборы. Чтобы он пришел и рассказал, откуда собственность на Кипре, как при такой "лукашенковской диктатуре" он создал эту собственность, как он взятки давал, делил деньги, почему иностранный банк этим занимался... Это все надо рассказать белорусам. И они пускай потом определятся. Но узником совести мы его не сделаем».

Белорусский лидер заявил, что в данном случае по результатам расследования будет приглашен Интерпол и зарубежные специалисты, чтобы они проанализировали документы:

«Россиян, американцев, европейцев, и отдам им документы. И пусть они сделают выводы на соответствие действий правоохранительных органов нашим законам. И будут отвечать по закону. Надо - сядут. Перед законом все равны. Вы не думайте, что там со стороны Лукашенко какой-то накат. Никакого наката нет. Мне это сейчас и не нужно было».

Лукашенко также сказал, что «попросил одного из членов правительства сказать упомянутому человеку: Правда и только правда! Второе - все, что украл, верни народу. Может быть, суд это учтет. А председателю КГК, который занимается этим вопросом, я поручил, чтобы он народу все выложил, рассказал, что есть. Чтобы они не думали, что тут идет какой-то искусственный накат. Нам он не нужен»…

Заявление Лукашенко сделал после того, Виктор Бабарико дал интервью Delfi. Однако, общаясь с прессой сразу после объявления о решении идти на выборы, он неоднократно отмечал, что никаких претензий к нему до сих пор не было. И после обысков в Белгазпромбанке в четверг на экстренной пресс-конференции Виктор Бабарико отметил, что 20 лет его деятельность на посту председателя правления Белгазпромбанка не вызывала интереса правоохранительных органов.

По его словам, банк проходил проверки Нацбанка и международных структур, по итогам которых не было существенных замечаний: «Напрашивается вывод, что сегодняшние действия носят заказной политический характер. Я не утверждаю, но такая логика есть. Я считаю это недопустимым, потому что использование любого положения и любых инструментов незаконно для давления, оно противоречит не просто духу, а и законодательству РБ».

Аналогичным образом прокомментировал эти события и другой претендент в кандидаты в президенты Валерий Цепкало в комментарии TUT.BY:

«События, которые происходят вокруг кандидатов и их сторонников, я расцениваю как попытку давления. Но мы справимся и будем идти дальше, поскольку видим, как много прекрасных людей, настоящих граждан и патриотов в нас верят. Вас же, соотечественников, я прошу задуматься только об одном — мы, претенденты на высший пост, жили и работали в этой стране, и все у нас было хорошо, никаких вопросов со стороны органов или проблем с законом не возникало, но как только мы решили предложить альтернативные пути развития Беларуси и поучаствовать в президентских выборах, так сразу нашлись коробки с «компроматом» и вопросы со стороны правоохранителей. Вот такое совпадение! По-моему, все ясно без комментариев.

Примечательно, что нынешний глава государства и по совместительству кандидат на участие в выборах говорит о кампаниях других претендентов на президентство то, что делает его инициативная группа. Это за него в принудительном порядке под угрозой увольнения на госпредприятиях собирают подписи. Попытка обратить на это внимание ЦИК закончилась ничем. Там отказались признать нарушение, сославшись на то, что сообщения о принуждении – анонимные. Кроме того, ЦИК отклонил и другие обращения граждан по поводу оскорбивших их заявлений Лукашенко. Глава ЦИК Лидия Ермошина назвала их «эмоциональными высказываниями».

Также примечательно и то, что именно по белорусским законам нужно собрать 100 000 подписей для выдвижения кандидатом в президенты. И сделать это нужно в короткий срок. Пикеты являются законной формой сбора подписей, но именно за пикеты судят в Беларуси, называя их несанкционированными массовыми мероприятиями. Очевидно, что когда писали нынешний Избирательный кодекс, невозможно было предположить, что на улицах выстроятся километровые очереди, чтобы подписаться за кого угодно, только не за Лукашенко.

Между тем Виктор Бабарико методично и в рамках всех юридических процедур ведет свою кампанию. На заявление Лукашенко о том, что на частных предприятиях сотрудников заставляли ставить подписи в поддержку альтернативных кандидатов, он ответил так:

«Мы очень рады тому, что и этот кандидат в кандидаты присоединился к нашей инициативе за честные выборы. Именно эта инициатива как раз и подразумевала необходимость указывать о всех недостатках, нарушениях, которые есть. Поэтому если есть кто-нибудь кто знает, не бойтесь, сообщайте».

«Невиновных не бывает, есть плохо спровоцированные»

Градус протестных настроений в обществе растет. Власти угрожают не только конкурентам на выборах, но и всем кто готов голосовать против нынешнего главы государства. Этим всем Лукашенко неделю назад напомнил, как стреляли в Андижане. А на днях он заявил, что приводить в чувство будут не только буржуев: «В нужное время, в нужном месте мы приведем всех в чувства. Переворота в стране не будет. Майдана – тем более». Про Майдан, к слову, во время этой кампании глава государства в таком контексте уже вспомнил не однажды.

Белорусские власти вынуждают радикализовываться своих самых мирных оппонентов, которые шли на выборы без традиционных для белорусской оппозиции лозунгов «Долой Лукашенко!» и без обращающих на себя внимание уличных акций. И, безусловно, Виктор Бабарико – один из них.

Как отмечает белорусский писатель Виктор Мартинович в тексте budzma.by, «острог остается основной стратегией для борьбы с инакомыслием», «с 2010 года тюремная индустрия развивается, и это вызывает ощущение, что невиновных не бывает, есть плохо спровоцированные».

Кроме того, есть ощущение, что в отношении кандидатов, которые нынешняя власть воспринимает как опасных для себя конкурентов, действует презумпция виновности.

В начале кампании невозможно было представить, чтобы Виктор Бабарико заговорил о том, что «самая большая ошибка в этих действиях власти состоит в том, что они не понимают, что той Беларуси, которая была раньше и которой они помыкали, как своим стадом, больше не существует». И что «новая Беларусь в любом случае сметет остатки этого старого режима».