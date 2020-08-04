aA
Президентские выборы в Беларуси в эти выходные пройдут без делегации наблюдателей из Литвы.
Baltarusijoje prasideda išankstinis balsavimas prezidento rinkimuose
Baltarusijoje prasideda išankstinis balsavimas prezidento rinkimuose
© Itar-Tass / Scanpix

Министерство иностранных дел информировало BNS, что выборы в воскресенье будут наблюдать три литовских дипломата, которые находятся в Беларуси, а Вильнюс своих представителей не пришлет.

Руководитель временной парламентской группы "За демократическую Беларусь" Лауринас Касчюнас поднимает вопрос о целесообразности наблюдения за выборами, когда очевидно, что они не демократичные из-за отказа регистрировать оппонентов авторитарного руководителя страны Александра Лукашенко.

Статьи по теме:
Валерий Цепкало: Россия впервые решила не поддерживать Лукашенко на выборах  (17)
Конфликт между Минском и Москвой обостряется. Что будет дальше?  (60)

Кроме того, как отметил парламентарий, визиты политиков ограничивает и коронавирусная пандемия. Руководство Сейма решило отменить командировки парламентариев из-за пандемии.

Руководитель Главной избирательной комиссии (ГИК) Литвы Лаура Матиёшайтите подтвердила BNS, что приглашения наблюдать за выборами в Беларуси комиссия не получает уже на протяжении нескольких лет.

"Наша комиссия не получила приглашений прибыть в качестве наблюдателей. Раньше нам присылали приглашения, но в последнее время их точно не было", - заявила председатель ГИК.

В прошлых президентских выборах в Беларуси в 2015 году принимали участие наблюдатели, которых присылало Министерство иностранных дел Литвы, а также были командированы несколько политиков из литовской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Выборы в Беларуси: на митинг Светланы Тихановской в Минске собрались десятки тысяч (63)

В парке на площади Бангалор в Минске прошел митинг в...

Российская провокация, или "спектакль", устроенный Лукашенко? (115)

Белорусские эксперты комментируют задержание на...

"Я жду ответа": Тихановская вызвала Лукашенко на дебаты (50)

Кандидат в президенты Светлана Тихановская...

"Путь в свободную Беларусь": участники акции в Вильнюсе требовали отпустить белорусских политзаключенных (49)

Участники митинга в поддержку Беларуси призвали...

Советник президента: будем добиваться большего вовлечения ЕС в проблематику БелАЭС (20)

Литва стремится к еще большей вовлеченности Евросоюза...

TOP новостей

Жители Литвы вынуждены платить за услуги врачей в частных клиниках: выбора у людей нет (69)

В Литве говорят об угрозе второй волны коронавируса,...

История водителя Hegelmann Transporte: лишился работы и стал бездомным нелегалом (14)

Отец двоих детей из небольшой таджикской деревни...

За минувшие сутки в Литве подтверждено 17 новых случаев коронавируса, общее число – 2137

За минувшие сутки в Литве подтверждено 17 новых случаев...

Открывается контрольно-пропускной пункт Лаворишкес на литовской-белорусской границе (6)

Во вторник открывается контрольно-пропускной пункт...

"Цель одна — спасти страну. Скажу прямо — не до жиру" Лукашенко выступил с посланием (1)

Александр Лукашенко 4 августа выступил с посланием к...

|Maža didelių žinių kaina