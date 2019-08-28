Самым интересным моментом для социологов было улучшение рейтинга Пуйдокаса, который стартовал на выборах почти с 0.

Антирекордсменом выборов был Валентинас Мазуронис.

Результаты исследования, по мнению социолога Baltijos tyrimаi Ромаса Мачюнаса, показали, почему Ингрида Шимоните набрала во втором туре меньше голосов, чем в первом.

"Самая высокая оценка у Шимоните была, когда она победила на внутренних выборах Союза отечества-Христианских демократов Литвы. Казалось, что Шимоните уже победила, и уже было сложно завести энтузиазм во второй раз. Потом уже чувствовалось, что силы исчерпаны, за всю кампанию она не набрала больше голосов, чем на партийных выборах", – заметил Мачюнас психологический аспект.

По его словам, некоторые избиратели в первом туре голосовали за Шимоните, чтобы во второй не вышел Сквернялис.

"В первом туре это дало Шимоните надежду, но во втором избиратели уже голосовали за ее соперника", – сказал социолог.

Опрос компания Baltijos tyrimai провела 27 мая-9 июня по заказу компании Maniac. Его результаты показали, что лучше всего из кандидатов в президенты жители оценивают Науседу (79%).

Высокий рейтинг у Науседы держится и после выборов.

Опрос, проведенный в июне, показал, что большая часть взрослого населения Литвы (65%) довольны результатами президентских выборов, а 23% - недовольны. Еще 12% не смогли ответить на этот вопрос.