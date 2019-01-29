По словам Шпокаускаса, президенту в Давосе задавали вопросы в связи с положением в правительстве Литвы.

"Как и прогнозировали, конечно, такое замечают. Все видят, все спрашивают. Была бы в правительстве одна женщина или нет, мы в Евросоюзе все равно оказались бы в конце списка", - сказал Žinių radijas Шпокаускас.

Советник президента подчеркнул, что отсутствие женщин в нынешнем правительстве неслучайно. По его словам, такая ситуация должна вызвать беспокойство не только из-за скептического отношения международной общины.

"Это должно быть определенным сигналом и для нас, мы не используем потенциал наших талантливых женщин. Не надо быть экспертом по теории вероятности, чтобы сказать, что состав нынешнего правительства неслучаен. Мы должны повернуться лицом к квалифицированным женщинам, которые готовы помочь нашему государству во всех сферах", - сказал Шпокаускас.

"Если у нас есть правительство, в котором есть одна женщина или нет ни одной, при том, что в нашем обществе 50% женщин, то здесь налицо нечто большее", - заметил он.

Президент Грибаускайте уже раньше отрицательно оценила тот факт, что в правительстве Сквернялиса нет женщин. По ее словам, на этом лежит ответственность Сквернялиса.

В ответ Сквернялис сказал, что на пустующее место министра будет предложена кандидатура женщины.

"Я сейчас могу сказать, что об этой последней свободной позиции говорили с возможными кандидатами - двумя мужчинами и тремя женщинами. И у нас сейчас есть реальный выбор, я думаю, что, когда президент вернется из командировки, мы поговорим и я представлю кандидатуру. Сейчас есть два кандидата - две женщины", - сказал в минувший четверг Сквернялис.

На данный момент в правительстве Сквернялиса все министры - мужчины. Такая ситуация сложилась после того, как на смену мунистру образования Юргите Петраускене пришел Альгирдас Монкявичюс, а министру культуры Лиане Руоките-Йонссон - Миндаугас Кветкаускас.