"Ремонтные работы дома по адресу ул. Турнишкю, 30, в 2018 году не планируются, денег на это не выделили", – ответила BNS президентская канцелярия.
Ранее сообщалось, что здание нуждается в капитальном ремонте.
Бразаускене покинула резиденцию минувшей весной. Чтобы ее выселить, канцелярии пришлось обращаться в суд, а затем к приставам, поскольку добровольно вдова президента покидать этот дом не хотела даже после того, как суд вынес окончательное решение о незаконности ее проживания в резиденции.
В декабре 2017 года Конституционный суд сообщил, что закон о предоставлении вдовам/вдовцам президентов жилья противоречит Конституции Литвы. По данным суда, статус главы государства индивидуальный, он обуславливает право на исключительные социальные гарантии президенту во время и после окончания срока полномочий, но другим лицам это право не могут предоставлять.
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