"Ремонтные работы дома по адресу ул. Турнишкю, 30, в 2018 году не планируются, денег на это не выделили", – ответила BNS президентская канцелярия.

Ранее сообщалось, что здание нуждается в капитальном ремонте.

Бразаускене покинула резиденцию минувшей весной. Чтобы ее выселить, канцелярии пришлось обращаться в суд, а затем к приставам, поскольку добровольно вдова президента покидать этот дом не хотела даже после того, как суд вынес окончательное решение о незаконности ее проживания в резиденции.

В декабре 2017 года Конституционный суд сообщил, что закон о предоставлении вдовам/вдовцам президентов жилья противоречит Конституции Литвы. По данным суда, статус главы государства индивидуальный, он обуславливает право на исключительные социальные гарантии президенту во время и после окончания срока полномочий, но другим лицам это право не могут предоставлять.