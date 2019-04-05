По данным ГИК, Сквернялис получил пожертвования на сумму больше 150 000 евро. Почти все эти деньги ему выделил Литовский союз крестьян и зеленых.
На втором месте – депутат консерватор Ингрида Шимоните, которой пожертвовали 130 000 евро. Ей пока жертвуют физические лица, никакой помощи от партий она пока не получала.
На третьем месте Гитанас Науседа – 110 000 евро, большая часть средств – деньги физических лиц. Сам кандидат пожертвовал на кампанию 18 000 евро.
Другие зарегистрированные кандидаты собрали от нескольких до 18 000 евро.
Перспективные сферы: большая часть зарплат от 1000 евро (2)
Специалисты портала CV Online отмечают, что...
В ЕС принят закон о праве на отпуск по уходу за ребенком
В странах ЕС при рождении ребенка каждый из родителей...
Специально для читателей DELFI: дневники участника "Евровидения" Юрия Векленко
С этой записи я начинаю свой дневник о путешествии на "...
Президентская гонка – денежный вопрос: есть разница, если сравнивать с рейтингом (3)
По данным Главизбиркома Литвы , из зарегистрированных...
TOP новостей
Аналитики считают, что жители Литвы переплачивают за жилье (5)
В прошлом году в Литве была продана недвижимость на...
Кандидаты в президенты Литвы готовы защищать права нацменьшинств, но по-своему (12)
12 мая в Литве пройдет первый тур президентских выборов,...
Впечатляющая идея для Вильнюса: город может значительно вырасти (55)
Большинству горожан есть что сказать по поводу...
Перед выборами ждет волна фейковых новостей: вредители отрабатывают новые трюки (83)
Как обычно вы заходите на фейсбук, просматриваете...
Президентская гонка – денежный вопрос: есть разница, если сравнивать с рейтингом (3)
По данным Главизбиркома Литвы , из зарегистрированных...