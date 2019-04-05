По данным Главизбиркома Литвы, из зарегистрированных кандидатов в президенты больше всего пожертвований собрал премьер-министр Саулюс Сквернялис, Далее идут Ингрида Шимоните и Гитанас Науседа, сообщает lrt.lt.
Ingrida Šimonytė, Gitanas Nausėda, Saulius Skvernelis
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По данным ГИК, Сквернялис получил пожертвования на сумму больше 150 000 евро. Почти все эти деньги ему выделил Литовский союз крестьян и зеленых.

На втором месте – депутат консерватор Ингрида Шимоните, которой пожертвовали 130 000 евро. Ей пока жертвуют физические лица, никакой помощи от партий она пока не получала.

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На третьем месте Гитанас Науседа – 110 000 евро, большая часть средств – деньги физических лиц. Сам кандидат пожертвовал на кампанию 18 000 евро.

Другие зарегистрированные кандидаты собрали от нескольких до 18 000 евро.

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