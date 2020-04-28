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Президентская служба Литвы пока не берется оценивать возможность отозвать карантин с 11 мая. Главный советник президента в вопросах экономики Симонас Крепшта сказал, что сначала надо получить результаты, которые позволят оценить воздействие смягчения карантина, и только после этого принимать дальнейшие решения.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Andrius Ufartas

"Главное, наверное - не дата, а условия смягчения или ужесточения карантина", - сказал он.

По словам советника, несмотря на то, что первые результаты неплохие, нужно дождаться оценки результатов смягчения, и другие шаги подкрепить конкретными решениями.

28 апреля президент Гитанас Науседа особое внимание уделил ситуации в Клайпеде и призвал министра здравоохранения Аурелиюса Веригу подготовить рекомендации для летнего отдыха в Литве.

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"Пока у нас нет рекомендаций, (...) как нам отдыхать. У нас есть рекомендации как жить, на лето нужны рекомендации, как отдыхать", - сказал Науседа.

Крепшта сказал, что многие палангские гостиницы полностью заказаны на июль при условии, что ситуация не ухудшится. Об этом сообщил мэр курорта.

"Курорты с беспокойством ждут лета, они не знают, как защитить большие центры туризма. Палангский мэр указал, что, когда погода хорошая, на пляже бывает 200 000- 300 000 человек. Обеспечение их безопасности будет большим вызовом", - сказал советник.

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