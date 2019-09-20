"В эти дни пример спасителей евреев нужен нам как никогда. Нетерпимость снова поднимает свою мерзкую голову, питаемая циничными попытками набрать в дискуссиях политические дивиденды. Наших сограждан пытаются запугать – игнорировать это мы не можем", – сказал президент на церемонии награждения.

Это первые государственные награды, врученные Г. Науседой на посту президента.

Было награждено 38 человек, большинство из них – посмертно, поэтому их награды забрали их близкие.

Из четырех еще живых награжденных в церемонии участвовало только два, другие не смогли прибыть по состоянию здоровья.

"Несмотря на то, что многие из тех, кого мы чествуем, уже оставили этот мир, их дела по-прежнему светят и нам, и будущим поколениям", – сказал Г. Науседа.

Глава государства вручил награды по случаю 23 сентября – Дня памяти о геноциде евреев Литвы. В этот день в 1943 году было ликвидировано Вильнюсское еврейское гетто.

Во время Холокоста нацисты и их местные пособники уничтожили в Литве более 90% еврейского населения, которое насчитывало более 200 тыс. человек.

Президент подчеркнул, что проживавшая в Литве еврейская община была уничтожена в том числе и в результате "выбора сограждан", однако литовцы также массово спасали евреев.

"Она пострадала также и в результате выбора сограждан. Нам следует это признать и с этим примириться. Однако литовцы едва ли не активнее других народов Восточной Европы участвовали в спасении евреев, раскрывая тем самым истинные ценности нашего общества", – сказал Г. Науседа.

Крестом за спасение погибающих награждаются люди, которые спасали других людей, невзирая на опасность для собственной жизни и жизни своей семьи.