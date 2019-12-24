"Дорогие жители Литвы!
Вот и наступил тот удивительный момент, когда мы словно ручейки из разных уголков планеты и Литвы сливаемся в самое дорогое для нас – наши семьи.
В канун рождения младенца Иисуса мы друг друга крепко обнимаем, прижимаем к сердцу, ласкаем взглядом. За общим столом мы делимся облатками. Маленькие и большие, сильные и усталые – мы все останавливаемся перед вечным и незыблемым.
Давайте перенесем это настроение и в 2020 год. Посмотрим на незнакомца глазами близкого человека, улыбнемся приунывшему, поможем подняться споткнувшемуся, дадим надежду отчаявшемуся!
Дорогие, уютного вам и теплого Сочельника!
Радостного и волшебного рождественского утра нашим малышам!
Счастливого и радостного Рождества Христова каждому жителю Литвы!
Будьте счастливы!"
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