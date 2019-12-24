Президент Литвы Гитанас Науседа и госпожа Диана Науседене поздравили соотечественников с Рождеством.
Gitanas Nausėda ir Diana Nausėdienė
© Organizacijos nuotr.

"Дорогие жители Литвы!

Вот и наступил тот удивительный момент, когда мы словно ручейки из разных уголков планеты и Литвы сливаемся в самое дорогое для нас – наши семьи.

В канун рождения младенца Иисуса мы друг друга крепко обнимаем, прижимаем к сердцу, ласкаем взглядом. За общим столом мы делимся облатками. Маленькие и большие, сильные и усталые – мы все останавливаемся перед вечным и незыблемым.

Давайте перенесем это настроение и в 2020 год. Посмотрим на незнакомца глазами близкого человека, улыбнемся приунывшему, поможем подняться споткнувшемуся, дадим надежду отчаявшемуся!

Статьи по теме:
Католики, протестанты и ряд православных церквей отмечают к Рождество  (11)
Последний день для покупок: в Рождество торговые центры работать не будут  (1)

Дорогие, уютного вам и теплого Сочельника!

Радостного и волшебного рождественского утра нашим малышам!

Счастливого и радостного Рождества Христова каждому жителю Литвы!

Будьте счастливы!"

Статьи по теме:

Праздники будут не такими, как ожидалось: в этом году Дед Мороз столкнется с неприятностями (8)

Рождество уже на носу, а столбики термометра...

Общество

Президент Литвы вместе с женой поздравляют жителей Литвы с Рождеством (90)

Президент Литвы Гитанас Науседа и госпожа Диана...

В Вильнюсе прошел перформанс против Островецкой АЭС (27)

Белорусские анархисты 24 декабря провели в Вильнюсе...

Католики, протестанты и ряд православных церквей отмечают к Рождество (11)

Этот праздник отмечают в совокупности около полутора...

Экскурсовод: гости из Беларуси - самые интеллигентные (53)

События 22-24 ноября 2019 года, когда на перезахоронение...

Праздники будут не такими, как ожидалось: в этом году Дед Мороз столкнется с неприятностями (8)

Рождество уже на носу, а столбики термометра...

TOP новостей

Президент Литвы вместе с женой поздравляют жителей Литвы с Рождеством (90)

Президент Литвы Гитанас Науседа и госпожа Диана...

Католики, протестанты и ряд православных церквей отмечают к Рождество (11)

Этот праздник отмечают в совокупности около полутора...

Экскурсовод: гости из Беларуси - самые интеллигентные (53)

События 22-24 ноября 2019 года, когда на перезахоронение...

Наш последний бастион - Берлин: Россия не прекращает агрессию и становится самой большой проблемой (197)

Одной из главных мыслей немецко-литовского форума...

Последний день для покупок: в Рождество торговые центры работать не будут (1)

Крупные супермаркеты Maxima , Norfa , Lidl , Iki и Rimi в...