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Президент Литвы Гитанас Науседа с супругой Дианой 25 июля в Клайпеде почтил память не вернувшихся из моря, посетил парусник Клайпедского университета Brabander, яхту Ambersail 2 и общался с клайпедчанами и гостями города.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Domantas Pipas

Президент принял участие в церемонии возложения венков в память о тех, кто погиб в море и на палубе военного корабля Kuršis почтил память не вернувшихся из моря, тех, кто пожертвовал своей жизнью, прославляя Литву, создавая основу морской державы, закладывая историю мореходства страны. Эта церемония – одна из старейших традиций Праздника моря, зародившаяся в межвоенные годы.

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Во время церемонии память о погибших почтили и истребители миссии воздушной полиции НАТО.

Глава страны также посетил учебный парусник Brabander. На нем установлено традиционное учебное оборудование – судно выполняет научно-исследовательскую работу, учебные задачи, подводные исследования и представляет Литву на международных регатах.

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