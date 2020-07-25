Президент принял участие в церемонии возложения венков в память о тех, кто погиб в море и на палубе военного корабля Kuršis почтил память не вернувшихся из моря, тех, кто пожертвовал своей жизнью, прославляя Литву, создавая основу морской державы, закладывая историю мореходства страны. Эта церемония – одна из старейших традиций Праздника моря, зародившаяся в межвоенные годы.
Во время церемонии память о погибших почтили и истребители миссии воздушной полиции НАТО.
Глава страны также посетил учебный парусник Brabander. На нем установлено традиционное учебное оборудование – судно выполняет научно-исследовательскую работу, учебные задачи, подводные исследования и представляет Литву на международных регатах.
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