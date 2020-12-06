"Более жесткие меры направлены на сокращение числа встреч между людьми (...), ограничения нацелены также на торговые точки, места обучения, рабочие места и семейное общение", - сказал советник журналистам в воскресенье.

"Президент считает, что эти предложения необходимо реализовать немедленно", - добавил он.

В воскресенье глава государства обсудил ситуацию с членами Экспертного совета здравоохранения. На встрече удаленно присутствовали назначенная премьер-министром Ингрида Шимоните, кандидат на пост министра здравоохранения Арунас Дулькис, заместитель министра здравоохранения Кристина Гаруолене и советник временного премьер-министра Саулюса Сквернелиса по вопросам здравоохранения Йонас Кайрис.

С. Крепшта сообщил, что уходящий премьер-министр Саулюс Сквернялис и министр здравоохранения Аурелиюс Верига также были приглашены на встречу, однако не участвовали.

По словам советника президента, на встрече также обсуждался вопрос введения чрезвычайного положения, но предлагать это пока не планируется.

"Чрезвычайное положение необходимо для того, чтобы можно было ввести комендантский час, который ограничивал бы любое передвижение в определенные часы дня. Это предложение обсуждалось, на данный момент оно конкретно не предлагается, но если ситуация ухудшится, никто не будет защищен, поэтому появилась бы необходимость принять такие строгие меры", - сказала С. Крепшта.

Миндаугас Станкунас, профессор Литовского университета медицинских наук, говорит, что эффект карантина ощущается, но необходимы более строгие меры, поскольку рост числа случаев продолжается.

"Если бы он (карантин - Ред.) не был введен, мы бы увидели другие цифры, мы видим, что немного остается для того, чтобы эта ситуация изменилась", - сказал журналистам М. Станкунас.

По его словам, одна из рекомендаций - максимально ограничить встречи.

"Одна из рекомендаций - максимально ограничить встречи между домохозяйствами, а это значит, что не должно быть общения с друзьями или другими семьями", - сказал медик.

Он также рекомендует носить дома защитные маски, если хотя бы один член семьи заражен коронавирусом, в том числе рекомендуя почасовое проветривание помещения.

По словам М. Станкунаса, вопрос введения комендантского часа будет рассматриваться, но есть надежда, что этого удастся избежать.

"Мы все еще надеемся, что удастся избежать этого", - сказал М. Станкунас.

Также предлагается в выходные дни закрыть магазины непродовольственных товаров.