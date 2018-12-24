"Дорогие жители Литвы!
Пусть этот вечер накануне Рождества наполнится чувством благодарности.
Благодарности всем тем, кто является опорой и источником тепла на нашем пути – своей семье, друзьям и Родине.
Это они нас вдохновляют радоваться жизни – таким мгновениям, как сегодня, когда мы наслаждаемся домашним уютом, когда мы вновь осознаем, насколько важны и дороги для нас люди, которые находятся рядом.
В этот вечер вспомним все вместе слова нашего гостя Папы Римского Франциска: "Пусть Литва будет маяком надежды".
Пусть это пожелание исполняется каждый день и в жизни каждого из нас.
Светлого и доброго Рождества Христова!", говорится в опубликованном на сайте lrp.lt поздравлении президента Литвы Дали Грибаускайте.
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