Президент Литвы прокомментировал инцидент с промокшими мальчиками хора "Ажуолюкас"

На этой неделе СМИ писали и в социальных сетях обсуждали инцидент во время исполнения "Национальной песни" в Литве. Напомним, что исполнители хора "Ажуолюкас" мокли под дождем без зонтов и плащей, а президент Литвы Науседа рядом с ними стоял под дождем.

Представители хора отметили, что во время такого ливня не помогла бы и крыша, а плащи не подходят для выступлений, поскольку не соответствуют требованию дресс-кода.

Президенту этот вопрос задали на пресс-конференции.

"Я, наверное, должен отвечать за все – и за то, что сцена была без крыши, и за то, что дождь пошел неожиданно, и за то, что плащей не хватило или кто-то не захотел их надевать. Жаль, что нет ни одного фото, сделанного во время исполнения гимна, я тогда стоял без зонта", – сказал 9 июля президент.

Он сказал, что общался с детьми, когда шел дождь, и "настроение у них было хорошим", но "пригнали из на сцену на 30 минут раньше, чем нужно было".

"Поэтому я вероятно казался на мосту сухим, а они - мокрыми. Дождевые струи несло сбоку, поэтому зонт имел лишь символическое значение", – подчеркнул он.

Науседа сказал, что намерен пообщаться с главами хоров "Ажуолюкас" и "Лиепайте".

"Я сам когда-то пел в хоре, и под дождем стоял не раз, и мне это нравилось. Мы поговорим с руководством о том, как избежать подобных инцидентов в будущем. Но я могу взять на себя ответственность за все, мне нетрудно", – сказал глава страны.