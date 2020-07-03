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Советник президента Литвы Гитанаса Науседы Ирена Сегаловичене сказала, что одна из целей президента – повышение пенсий до 50% средней зарплаты. По словам советника, предлагается предусмотреть дальнейшую индексацию пенсий, независимо от отрицательных экономических показателей.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Важный вопрос – будут ли индексировать пенсии, тут есть риск. Как вы видели, последние прогнозы Минфина показали, что как ВВП, так и изменения фонда зарплат идут со знаком минус, а это значит, что с Нового года пенсии не будут индексироваться.

Но позиция президента однозначная – мы должны стремиться к тому, чтобы пенсии индексировали и в следующем году. Нужно общее соглашение и стандарт, чтобы в Литве пенсии составили 50% средней зарплаты "на руки", – сказала после встречи президента с пенсионерами Сегаловичене.

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По ее словам, в системе индексации пенсий можно изменить формулу.

"Президент предлагает поправки к формуле индексации с учетом главной цели – 50% средней зарплаты", – сказала советник.

Министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис сказал, что достижение этой цели займет несколько лет.

"Об этих 50% средней зарплаты говорили и в прошлом году. Я так понимаю, это задача на время действия срока полномочий, сейчас достигается цель – базовый минимум. Если говорить о размерах пенсий на следующий год и о том, что надо делать с изменением закона, если хотим, чтобы пенсии росли, то надо поставить задачу достижения этих 50% средней зарплаты в ближайшие несколько лет", – сказал Кукурайтис.

Министр уверял, что сейчас формируют бюджет, уточняют суммы, но пока никто не может сказать, на сколько увеличатся пенсии в следующем году.

"Пока идет процесс формирования бюджета и переговоров, пока до конца не обсудили ни суммы, ни размер индексации. (...) Когда договоримся в правительстве, сможем представить позицию правительства", – сказал Кукурайтис.

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