Президент Литвы Гитанас Науседа намерен вручить парламенту Литвы предложение утвердить на законодательном уровне более быстрое повышение пенсий (чтобы пенсии увеличивались быстрее, чем средняя зарплата). Об этом рассказал старший советник президента по вопросам экономики и социальной политики Симонас Крепшта. Он также прибавил, что решение парламент по этому вопросу примет в этом году.
Gitanas Nausėda
© DELFI / Andrius Ufartas

"Мы слышали рассуждения на тему, что льготы на дизельное топливо можно осуществить с помощью других мер, путем коррекции лимитов, что даст схожий экономический эффект. У нас нет проблем с тем, в какой форме осуществить изменения, важно достижение цели.

Мы надеемся, что часть предложений включат в проект бюджета. Другая часть пойдет прямо из президентского дворца в парламент со всеми аргументами и активными дискуссиями в парламенте. Будет возможность найти общий знаменатель и принять решения до конца этого года", – сказал в передаче на Žinių radijаs Крепшта.

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По словам советника, президент напрямую передаст парламенту предложения о постоянном индексировании пенсий, которое будет выше, чем рост средней зарплаты.

"Мы хотели бы, чтобы это было утверждено на уровне закона, поскольку в следующем году, похоже, пенсии будут индексироваться быстрее, чем будет расти средняя зарплата, ведь рост зарплат несколько замедлится. Но мы хотим гарантировать, чтобы это длилось не один год, а хотя бы на протяжении 5 лет, чтобы понемногу снижать нищету среди пенсионеров", – сказал Крепшта.

Напомним, что Науседа представил предложение в связи с выделением дополнительных средств на социальную защиту. Президент предлагает взять необходимые средства за счет снижения льгот на дизельное топлива для фермеров, введения более высоких налогов на доходы, не связанные с трудовыми отношениями и замедления снижения налогов на труд.

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