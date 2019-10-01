"Мы слышали рассуждения на тему, что льготы на дизельное топливо можно осуществить с помощью других мер, путем коррекции лимитов, что даст схожий экономический эффект. У нас нет проблем с тем, в какой форме осуществить изменения, важно достижение цели.

Мы надеемся, что часть предложений включат в проект бюджета. Другая часть пойдет прямо из президентского дворца в парламент со всеми аргументами и активными дискуссиями в парламенте. Будет возможность найти общий знаменатель и принять решения до конца этого года", – сказал в передаче на Žinių radijаs Крепшта.

По словам советника, президент напрямую передаст парламенту предложения о постоянном индексировании пенсий, которое будет выше, чем рост средней зарплаты.

"Мы хотели бы, чтобы это было утверждено на уровне закона, поскольку в следующем году, похоже, пенсии будут индексироваться быстрее, чем будет расти средняя зарплата, ведь рост зарплат несколько замедлится. Но мы хотим гарантировать, чтобы это длилось не один год, а хотя бы на протяжении 5 лет, чтобы понемногу снижать нищету среди пенсионеров", – сказал Крепшта.

Напомним, что Науседа представил предложение в связи с выделением дополнительных средств на социальную защиту. Президент предлагает взять необходимые средства за счет снижения льгот на дизельное топлива для фермеров, введения более высоких налогов на доходы, не связанные с трудовыми отношениями и замедления снижения налогов на труд.