"Это имя, которое всегда упоминается вместе с названиями "Саюдиса" и Балтийского пути, 11 марта и 13 января, которое приобрело особый вес", - говорится в поздравлении главы государства.
Д. Грибаускайте сказала, что хорошо понимает, что только сам В. Ландсбергис на самом деле знает, что означало в те исторические для Литвы дни взять на себя ответственность лидера.
"Профессор В. Ландсбергис продолжает творить эту историю - как редкий политик, общественный деятель и деятель культуры, реагируя на все, что важно для нашего государства, не оставляя равнодушных к своей живой, искрящейся мысли, кристализируя нынешнюю политику и возвращая ей важнейшие ориентиры", - отмечает президент.
Она пожелала юбиляру долгих лет жизни, полных деятельности, радости творчества, здоровья и твердости.
В. Ландсбергис был высшим должностным лицом страны после провозглашения независимости страны, в большой мере содействовал развалу СССР. В 1990 году он председательствовал на сессии Верховного Совета Литвы, на которой был принят Акт о восстановлении независимости 11 марта.
В. Ландсбергис - музыковед по профессии, в 1992 – 2004 годах был членом Сейма, в 1996 – 2000 годах - председателем Сейма, в 2004 – 2009 годах работал в Европарламенте.
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