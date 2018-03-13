В понедельник, 12 марта, вечером в кафе, где готовят шаурму, в вильнюсском микрорайоне Антакальнис пришла президент Литвы Даля Грибаускайте, чем очень удивила персонал.
Dalia Grybauskaitė įsiamžino su kebabinės personalu
© Facebook

Представитель кафе Wraperia Suppa Kebs Каролис Ярушушявичюс рассказал, что его в то время в кафе не было, но потом он просмотрел видеозапись.

"Это было очень неожиданно. Знаю, что она постоянно бывает здесь рядом, а на этот раз, видно, зашла, чтобы попробовать наши блюда. Все спрашивают, заказала ли она шаурму с золотом, но президент как обычный клиент заказала лаваш с говядиной", – сказал он.

DELFI писал, что в этом кафе делают шаурму с мясом крокодила, трюфелями и съедобным золотом. Стоимость этого блюда 29 евро.

Ярушушявичюс сказал, что президент общалась с персоналом, задавала вопросы, а потом сделала выбор сама.

"Конечно, работники были взволнованы, растеряны, они ответили на все вопросы, а потом попросили сделать общее фото. Ведь не каждый день приезжает президент", – рассказал он.

Заказанное блюдо стоимостью 4,80 евро президент взяла с собой. "На сколько я знаю, в других кафе она угощает и тех, кто ее сопровождает, но на этот раз видно ехала домой, поскольку заказала только одну порцию", – предположил Ярушушявичюс.

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