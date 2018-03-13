Представитель кафе Wraperia Suppa Kebs Каролис Ярушушявичюс рассказал, что его в то время в кафе не было, но потом он просмотрел видеозапись.
"Это было очень неожиданно. Знаю, что она постоянно бывает здесь рядом, а на этот раз, видно, зашла, чтобы попробовать наши блюда. Все спрашивают, заказала ли она шаурму с золотом, но президент как обычный клиент заказала лаваш с говядиной", – сказал он.
DELFI писал, что в этом кафе делают шаурму с мясом крокодила, трюфелями и съедобным золотом. Стоимость этого блюда 29 евро.
Ярушушявичюс сказал, что президент общалась с персоналом, задавала вопросы, а потом сделала выбор сама.
"Конечно, работники были взволнованы, растеряны, они ответили на все вопросы, а потом попросили сделать общее фото. Ведь не каждый день приезжает президент", – рассказал он.
Заказанное блюдо стоимостью 4,80 евро президент взяла с собой. "На сколько я знаю, в других кафе она угощает и тех, кто ее сопровождает, но на этот раз видно ехала домой, поскольку заказала только одну порцию", – предположил Ярушушявичюс.
Маяускас обратился в прокуратуру: это большой вызов для моей семьи (1)
Генпрокуратура Литвы уже получила заявление депутата...
Президент Литвы посетила кафе, в котором готовят шаурму (44)
В понедельник, 12 марта, вечером в кафе, где готовят...
Экс-глава ИАЭС: неполадки в испытаниях не остановят процесс закрытия станции (6)
То, что на недействующей Игналинской АЭС ( ИАЭС ) при...
Витаутас Ландсбергис надеется на днях покинуть больницу (42)
Первый фактический глава независимой Литвы Витаутас...
С завтрашнего дня жители Литвы могут декларировать доходы (1)
Государственная налоговая инспекция (ГНИ)...
TOP новостей
Президент Литвы: парламент позорно дискредитировал себя (68)
Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что...
Оппозиция и правящие о Бастисе с мандатом: "пощечина", "стыдно" и "подозрительно" (16)
Крупные оппозиционные фракции Сейма Литвы называют...
Сквернялис: налоговая реформа поможет достигнуть среднеевропейского уровня (36)
"Да, мы еще не достигли даже среднеевропейского уровня...
Президент Литвы посетила кафе, в котором готовят шаурму (44)
В понедельник, 12 марта, вечером в кафе, где готовят...