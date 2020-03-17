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Жители Литвы застрявшие на немецко-польской границе, недалеко от Франкфурта-на-Одере подняли шум. Их не впустили в Польшу, тогда люди решили заблокировать дорогу. На место выехали литовские переговорщики, призывавшие граждан Литвы освободить путь, однако взбунтовавшиеся люди не жалели упреков в адрес представителя власти. После долгих переговоров стало известно, что на автомобилях литовцы на родину вернуться не смогут.
Lietuviai prie Vokietijos ir Lenkijos sienos žada blokuoti kelią.
Lietuviai prie Vokietijos ir Lenkijos sienos žada blokuoti kelią.
© Asmeninio albumo nuotr.

Литовцам, которые заблокировали дорогу, ведущую в Польшу, в понедельник ночью позвонил президент Литвы Гитанас Науседа. Ему удалось убедить людей уйти с дороги.

Президент сказал журналисту Delfi, что ему удалось убедить людей воспользоваться предложенной возможностью и вернуться домой. Людям предложили вернуться домой на поезде из Франкфурта-на-Одере, а водители на автомобилях смогут вернуться на пароме.

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"Поскольку людей и автомобилей там намного больше, чем мы думали, я еще раз позвонил президенту Анджею Дуде. Мы берем на себя организацию дополнительных поездов и паромов", – сказал Delfi Науседа.

По его словам, пока с Польшей договорились об одном бесплатном пароме в Клайпеду и одном поезде. Но, по его мнению, можно договориться о запуске нескольких паромов.

"Нет такого, что паром будет лишь один, необязательно придется ждать, пока паром дойдет до Клайпеды и вернется. Паромы могут курсировать", – сказал президент.

"Мы обещаем, что не оставим людей, мы заботимся о них, чтобы они безопасно вернулись домой", – акцентировал он. Несмотря на то, что многие литовцы хотели вернуться на родину через Польшу на машинах, Науседа сказал, что это невозможно из-за действия особого режима на территории Польши.

"Я интересовался, почему действует такой режим. Мне ответили: автомобилей очень много, конвой будут многочисленными, невозможно отследить такое количество авто. Кроме того, водители едут далеко, возможны ДТП, несчастья, люди могут заезжать на отдых в гостиницы, поэтому Польша не хочет рисковать жизнями и здоровьем наших и своих граждан", – сказал Delfi президент.

По его словам, нет смысла обсуждать этот вопрос, поскольку это территория Польши, и она сама решает этот вопрос.

"Мы, может быть решили бы иначе. Они предложили альтернативу, мы видим, что масштаб большой, процесс должен быть преемственным", – сказал президент.

По его словам, удастся ли литовцев вернуть домой за сутки, зависит от их количества.

Президент заметил, что во время переговоров речь шла о 30 000 человек.

"В это трудно поверить, но как бы там ни было, попытаемся их вернуть домой", – сказал глава страны.

В понедельник поздно вечером на своей странице в Facebook премьер-министр Саулюс Сквернялис написал:

"Хочу обратиться к гражданам Литвы, которые застряли на польско-немецкой границе и блокируют дорогу. Я понимаю, что вы устали, разочарованы и рассержены. Я знаю, что вы надеялись на более быстрое и хорошее решение. Трое суток шли переговоры на высшем уровне. К сожалению, мы должны признать, что результат не такой, какой ожидали.

Мне по-человечески жаль, что так получилось. Предложенное польской стороной решение - это не то, чего Вы ждали, терпя лишения. О решении Вам уже известно.

Сейчас самое главное, чтобы все вернулись домой.

Дорогие, но в любом случае блокирование дороги - не выход и ни к чему не приведет. Это незаконно. Очень прошу Вас прекратить блокаду и готовиться к поездке домой. Спасибо за Ваше терпение. Ждем Вашего возвращения".

В понедельник вечером ситуация на границе была напряженной, Люди ни за что не соглашались на предложение вернуться на пароме. Они требовали пропустить их на собственных автомобилях.

ru.DELFI.lt
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