Президент Литвы подписала законы о реорганизации государственной службы

"Законы подписаны сегодня и высланы в сейм", - сказала BNS пресс-секретарь президента Дайва Ульбинайте.
В принятом в конце весенней сессии сейма пакете законов предусмотрено, что при установлении заработной платы конкретному госслужащему больше полномочий будет у его руководителя.
Согласно утвержденной реорганизации, служебная зарплата госслужащего будет начисляться посредством умножения базового оклада на установленный коэффициент или интервал коэффициентов.
Если служебная зарплата начисляется на основании интервала коэффициентов, конкретный коэффициент подбирает лицо, принимающее госслужащего на должность.
Оппозиция опасается, что такое положение сделает возможными злоупотребления руководителей на госслужбе. Однако предложившее изменения правительство утверждает, что это позволит повышать зарплаты хорошим работникам, что, в свою очередь, будет привлекать на госслужбу больше квалифицированных профессионалов.
У госслужащих должна быть безупречная репутация. Они должны будут возмещать на собственные средства урон, нанесенный государству их решениями.
Закон предусматривает возможность отстранения госслужащего от должности, если в отношении его действий начата служебная проверка.
Установлено, что на должность руководителей учреждений и ведомств лица принимаются на пятилетний срок полномочий на конкурсной основе или в предусмотренных законом случаях вне конкурса. Нельзя будет занимать одну и ту же должность более двух сроков полномочий подряд, если другими законами не установлено иное.
Ежегодно должна оцениваться работа госслужащего. Если эта оценка будет неудовлетворительной, служащему будет грозить снижение зарплаты, перевод на более низкую должность или увольнение.
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