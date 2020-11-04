"Вчера были получены результаты обследования, которые показали что процедура проведена своевременно. По словам врачей, дополнительное лечение не требуется. Президент чувствует себя отлично", - сказал Бубнялис.
Сообщалось, что 7 октября Науседа прошел профилактический медосмотр в Сантаришкской клинике.
Тогда Бубнялис сказал, что у Науседы взяли кровь на анализ, проверили работу сердца, легкие и другие внутренние органы.
"Предварительные результаты анализов показали, что состояние здоровья президента хорошее. Он чувствует себя отлично. Президент благодарит врачей Сантаришкской клиники за заботу", – сказал пресс-секретарь.
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