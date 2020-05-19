В Ниде президент сочетает отдых с работой. Например, на повестке дня – телефонная беседа с председателем Совета Европы. Чем он занимается в другое время, президент не комментирует.

– Президент, вы работаете или находитесь в отпуске?

– Скорее, это работа. Но в выходные был отдых, мы проехали на велосипедах 74 км за два дня. Я это я, но я не ожидал, что моя замечательная жена столько проедет, приходилось догонять.

Науседа сказал, что приехал в Ниду неслучайно. 19 мая у него день рождения, поэтому на курорте он скрылся от утомительных поздравлений.

"Даже тогда, когда я работал в другом месте, этот день был наполнен стихийными событиями: ходили, поздравляли, работать было невозможно. Но я не люблю пиры, суматоха не по мне", - сказал он.

Президент остановился в 4-звездочной гостинице. Простой номер здесь стоит 60 евро, люкс - 99 евро, апартаменты с тремя спальнями - 220 евро.

В каком номере остановился президент, не сообщается. Науседа старается избегать людей и на курорте. Но некоторые встречи президента веселят. Например, была встреча с 11-летним мальчиком.

– Почему вы такой высокий? - спросил его мальчик.

– Ха-ха, вот на этот вопрос я точно не отвечу. Таким родился, таким вырос, мне кажется, и ты будешь высоким, наверное, ростом с меня.

Но не всем выпала честь поговорить с президентом. Ни отдыхающие, ни местные его не видели.

"Не видели, но слышали, что он здесь".

– Хотели бы увидеть?

– Наверное, нет, есть люди и поинтереснее.

Местные считают, что президент сочетает отдых с удаленной работой.

Пообщаться с президентом не довелось и мэру Неринги Дарюсу Ясайтису. Но мэр рад визиту президента.

"Ниду любил президент Польши. Нерингу любят не только президенты, здесь охране легко работать: со всех сторон вода, одна сторона закрыта, есть паром – удобно работать. Это скорее отдых для охраны, чем для президента", - считает мэр.

По его словам, Даля Грибаускайте в Ниде не отдыхала, она туда приезжала только с официальными визитами. В гостинице, где остановился Науседа, любил останавливаться покойный Альгирдас Бразаускас. Потом он купил квартиру в Ниде. Экс-президент Валдас Адамкус, по словам мэра, любил жилье с видом на залив.