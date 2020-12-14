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Президент Литвы Гитанас Науседа в воскресенье одобрил решение правительства об ужесточении карантина.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Kiril Čachovskij

Глава государства сказал, что обсудил новые меры с премьером Ингридой Шимоните и поддержал их.

Об этом он сообщил в своем фейсбуке.

Вместе с тем он подчеркнул, что время действия карантинных мер должно зависеть от эпидемиологической ситуации.

"Правитльство должно будет пересмотреть принятые сегодня карантинные меры, когда мы совместными усилиями приостановим распространение вируса", - сказал он.

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Президент призвал жителей "в этот раз встретить большие праздники без обычного марафона шопинга" и встретить "скромно и уютно - в самом ближнем семейном кругу",

"Так каждый из нас сможет облегчить бремя медиков. Мы можем подарить борющимся с COVID-19 врачам, резидентам, специалистам по уходу немного отдыха", - написал президент.

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