"Этот закон о бюджете уже принят, мы рады, что осуществили более быстрый рост пенсий по сравнению с ростом средней зарплаты. Нам этого мало. Мы хотим сделать так, чтобы пенсии росли быстрее чем средняя зарплата не один год.
Я очень надеюсь, что с правительством, которое будет сформировано в конце этого года, удастся достигнуть договоренности о том, что это необходимо, мы не можем экономически и социально исключить из нормальной жизни целую группу людей", – сказал журналистам Науседа во время визита в Каунас.
Напомним, что с января 2020 года жителям, у которых есть необходимый 30-летний опыт, и получающим среднюю пенсию по старости, пенсию подняли на 34 евро: на 31 евро в результате индексации и на 3 евро за счет повышения дополнительной базовой пенсии. В общей сложности пенсии в январе увеличатся на 9%.
С января все пенсии индексировали на 8,11%. Парламент принял решение дополнительно – на 1,83% – увеличить размер базовой пенсии.
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