"Эта память всегда будет жива, что подтверждается патриотической готовностью молодёжи совершить поход в этом году, несмотря на помехи", - говорится в распространённом канцелярией президента сообщении.
Глава государства встретилась с командой "Миссии Сибирь‘18", которая в четверг отправляется в Казахстан.
Посольство России в Литве отказалось выдать участникам Misija Sibiras‘18 визы, когда до запланированного отъезда в места депортации в Красноярский край Сибири оставалось меньше месяца, поэтому маршруты нынешней миссии свернули в Центральную Азию - в Казахстан.
Администрация президента напоминает о том, что Д.Грибаускайте во время первого срока полномочий во время визита в Казахстан в октябре 2011 года посетила один из лагерей - АЛЖИР (Акмолинский лагерь жён изменников Родины), куда были сосланы женщины из Литвы. Президент открыла там мемориальный камень.
Экспедиция Misija Sibiras'18 в четверг отбывает в степи Карагандинского, Джезказганского и Балхашского районов Казахстана. Здесь функционировало несколько десятков лагерей, в которых содержалось около 20 000 политических заключённых из Литвы. По масштабам ссылок и захоронений литовцев территорию Казахстана опережает только Россия.
Москва обвиняет Литву в замораживании переговоров по межправительственному соглашению, регулирующему содержание и уход за могилами и памятниками солдат и мирных жителей.
В этом году в экспедицию отправляются две команды по 12 человек. Они будут работать в окрестностях Караганды, Джезказгана и Балхаша.
По словам организаторов, эта экспедиция отличается от тех, что проходили в Сибири, поскольку люди в Казахстане были не в ссылке, а в заключении. Они работали в лагерях, и поэтому погребены в массовых захоронениях, а не в отдельных литовских могилах. Последний раз в Казахстане Misija Sibiras была в 2009 году.
В течение 13 лет в рамках Misija Sibiras в местах депортации было приведено в порядок более 150 литовских кладбищ. Количество молодых людей, желающих участвовать в миссии, увеличивается с каждым годом - с начала проекта более 12 тысяч молодых людей заполнили отборочные анкеты, и только в этом году было заполнено почти тысяча анкет.
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