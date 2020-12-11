Канцлер президентской службы Альге Будрите в комментарии Delfi указала, что оставшуюся часть срока полномочий Науседа намерен жить в своем доме.

"Президент решил не переезжать в Турнишкес и оставшуюся часть срока полномочий будет жить в своем доме. Такое решение было принято после оценки состояния президентской резиденции и рассмотрения сценариев ее обновления, подготовленных экспертами", – сказано в сообщении.

По данным президентской службы, резиденцию в Турнишкес можно использовать для принятия иностранных гостей.

"Около дома президента в Вильнюсе Департамент охраны руководства оборудовал подходящий пост для работы своих охранников. Президент считает, что резиденция в Турнишкес может быть не только домом президентской семьи, но и местом для приема иностранных гостей и проведения протокольных мероприятий", – сказала Будрите.

После того как архитекторы представили стоимость работ по обновлению резиденции, было решено отказаться от этой идеи.

"Предусмотренные на обновление резиденции 359 000 евро останутся в бюджете", – сообщает президентская служба.

В ближайшее время планируют провести дискуссию на тему использования президентских резиденций и земли в Турнишкес. На данный момент президентской службе принадлежат три резиденции.

Основное здание было построено в 1940 году. После восстановления независимости здание было реконструировано. В этом здании жили президенты Валдас Адамкус, Роландас Паксас, Даля Грибаускайте.

Площадь резиденции составляет 323 кв. м, из них 90 кв. м - подвальные помещения. Более значительные работы в резиденции проводились во время правления президента Паксаса. В последние 10 лет меняли окна, утепляли стены.

В последние годы за резиденции платили только коммунальную плату, поскольку там никто не жил.