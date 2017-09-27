Большинства из них уже нет в живых, поэтому в церемонии награждения участвовали родственники спасителей евреев.
"Таков был их выбор - принять судьбу осужденных и отверженных. Словно собственными руками пришить себе звезду Давида. Каждая из этих историй - ценнейшее свидетельство о человечности, которое нужно нам как опора и в современной жизни. Это и ответ на вечный вопрос, что может простой безоружный человек", - сказала в своем выступлении президент.
Она вручила спасителям евреев кресты "За спасение погибающих".
Израильский Центр памяти Холокоста Yad Vashem объявил Праведниками среди народов мира 896 литовцев, которые в годы войны рисковали своим здоровьем и жизнью, чтобы спасти евреев.
Во время нацистской оккупации Литвы в 1941-1944 годах нацисты и их местные пособники уничтожили примерно 195 тыс. литовских евреев. До конца войны дожили 5-10% евреев Литвы.
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