Литовский президент Даля Грибаускайте в среду вручила государственные награды 43 литовцам, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.
Holokaustas
© Vida Press

Большинства из них уже нет в живых, поэтому в церемонии награждения участвовали родственники спасителей евреев.

"Таков был их выбор - принять судьбу осужденных и отверженных. Словно собственными руками пришить себе звезду Давида. Каждая из этих историй - ценнейшее свидетельство о человечности, которое нужно нам как опора и в современной жизни. Это и ответ на вечный вопрос, что может простой безоружный человек", - сказала в своем выступлении президент.

Она вручила спасителям евреев кресты "За спасение погибающих".

Израильский Центр памяти Холокоста Yad Vashem объявил Праведниками среди народов мира 896 литовцев, которые в годы войны рисковали своим здоровьем и жизнью, чтобы спасти евреев.

Во время нацистской оккупации Литвы в 1941-1944 годах нацисты и их местные пособники уничтожили примерно 195 тыс. литовских евреев. До конца войны дожили 5-10% евреев Литвы.

BNS
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