"Пока речь идет об ограничении движения этих лиц. Господин Лукашенко есть в этом списке. Мы проверили список и выяснили, что три человека из них за последние 5 лет приезжали в Литвы, а один был здесь 15 раз. Господин Лукашенко есть в списках всех стран Балтии. Это официальный список, однако количество людей в нем может вырасти, поскольку поступает новая информация, происходят новые события, все это позволяет пополнять список", – сказал журналистам Науседа. По его словам, каждая страна включила в список по 30 человек.
"На протяжении последней недели список согласовывали. Сегодня после обеда все страны Балтии, Литва, Латвия и Эстония, представят его. В нем будет около 30 человек от каждой страны", – сказал президент.
Лукашенко в пятницу обещал ответить странам Балтии санкциями, передает БелТА.
"Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас (поляки и литовцы) барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику или Черное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго) — пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции", – сказал он.
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