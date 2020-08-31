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Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что в список лиц, которых коснутся санкции в связи с событиями в Беларуси, включен и Александр Лукашенко.
Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka
© AFP / Scanpix

"Пока речь идет об ограничении движения этих лиц. Господин Лукашенко есть в этом списке. Мы проверили список и выяснили, что три человека из них за последние 5 лет приезжали в Литвы, а один был здесь 15 раз. Господин Лукашенко есть в списках всех стран Балтии. Это официальный список, однако количество людей в нем может вырасти, поскольку поступает новая информация, происходят новые события, все это позволяет пополнять список", – сказал журналистам Науседа. По его словам, каждая страна включила в список по 30 человек.

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"На протяжении последней недели список согласовывали. Сегодня после обеда все страны Балтии, Литва, Латвия и Эстония, представят его. В нем будет около 30 человек от каждой страны", – сказал президент.

Лукашенко в пятницу обещал ответить странам Балтии санкциями, передает БелТА.

"Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас (поляки и литовцы) барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику или Черное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго) — пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции", – сказал он.

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