По словам директора портала Рамунаса Шаучиковаса, в ходе внутреннего расследования выяснилось, что деятельность Черняускаса могла "расходиться не только с журналистской этикой, но и с законами".

"На минувшей неделе мы получили информацию о том, что журналист 15min Шарунас Черняускас по заказу третьей стороны за вознаграждение выполнял услуги по сбора и анализу информации о физических и юридических лицах. Эта деятельность не была связана с рабочими функциями, не была раскрыта работодателю, такая деятельность нарушила принципы журналистской деятельности. Когда эту информацию подтвердил сам господин Черняускас, 10 мая мы уволили его. Одновременно мы начали внутреннее расследование этого инцидента", – отмечает Шаучиковас в пресс-релизе.

"В ходе расследования было получено больше информации по подозрению о том, что деятельность Черняускаса не согласуется не только с журналистской этикой, но и с законами, поэтому мы передали всю информацию правоохранительным органам", – отметил директор.

В среду Черняускас раскрыл, что, не информировав теперь уже бывшего работодателя - портал 15min.lt, готовил анализ для пиар-компании о публичных лицах и бизнесе.

Черняускас отметил, что предоставлял анализ конторе "Дарюса Гудялиса". Гудялис является председателем правления vipcommunications (VIP Viesosios informacijos partneriai).

"В целом я сделал для них три анализа, в основанных на доступной публично информации. Интересовали различные известные лица, их имущество, связи. Интересовали и несколько бизнес-компаний", – написал Черняускас на своей странице в "Фейсбуке".

Он утверждает, что получил за это сумму "немного превышающую 2000 евро", а прекратил эту деятельность летом прошлого года.

Глава vipcommunications Гедрюс Галдикас утверждает, что услуги Черняускас координировал бывший сотрудник компании Томас Багдонас.

"Никто, за исключением Багдонаса, с Черняускасом не общался", – добавил он.

Галдикас сообщил, что Черняускас выполнил для компании "несколько анализов", однако их содержание не комментировал.

По его словам, дополнительные специалисты, среди которых есть и журналисты, нанимаются "со стороны", поскольку иногда "не хватает рабочих рук".

"Да, нанимали и других (журналистов – BNS), поскольку это нормальная практика. Я их точно не назову, это уже дело самих журналистов браться за дополнительную работу – написать текст, или что-то подобное", – сказал Галдикас.

После этого инцидента президент Литвы Даля Грибаускайте исключила журналиста Черняускаса из списка награжденных лиц.

Об этом пресс-служба президента сообщила 16 мая.

Такое решение было принято, поскольку Черняускас унизил звание получившего государственную награду лица. Медаль ордена Великого князя Литовского Гедиминаса Черняускасу вручили 15 февраля 2018 года.