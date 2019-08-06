Президент Литвы инициировал увольнение еще пяти подозреваемых в коррупции судей

Глава государства обратился в Судейский совет с тем, чтобы он дал рекомендации по поводу освобождения от должности судьи Вильнюсского окружного суда Генрихаса Яглинскиса, судьи Вильнюсского окружного административного суда Арунаса Каминскаса, судьи Каунасского административного суда Гинтараса Чеканаускаса и судьи Вильнюсского участкового суда Робертаса Райниса, которые дискредитировали звание судьи.

Несколько недель назад Г. Науседа уже инициировал увольнение Верховного суда Литвы Эгидиюса Лаужикаса, судей Апелляционного суда Литвы Вальдимараса Бавеянаса и Константина Гурина.

На прошлой неделе Судейский совет отложил вопрос об увольнении судей до пятницы этой недели.

Председатель Судейского совета Альгимантас Валантинас сказал BNS, что еще не знает, будет ли в пятницу вопрос рассматриваться вопрос и относительно остальных пяти судей.

"Еще нет окончательного решения", – сказал А. Валантинас.

В случае одобрения Судейским советом президент должен будет обратиться в сейм по поводу освобождения от должности судей Верховного суда Литвы и Апелляционного суда Литвы. Между тем судей более низких звеньев глава государства может уволить сам.

В сейме также собраны подписи под предложением устроить импичмент судьям К. Гурину, Викторасу Кажису, В. Бавеянасу и Э. Лаужикасу.

Подозрения в деле о коррупции судей также предъявлены шести адвокатам. В этом деле в совершении преступлений разного характера подозреваемыми являются в общей сложности 48 человек, рассматривается около 110 вероятных преступных деяний.

Правоохрана подозревает, что за всевозможные благоприятные решения судей могли быть обещаны и заплачены взятки, суммы взяток могли составлять от 1000 до 100 тысяч евро.

Согласно данным досудебного расследования, сумма договоренных взяток могла достигать 400 тыс. евро.

Часть подозреваемых публично отрицала свою вину.