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Президент Литвы Гитанас Науседа и его семья прекратили самоизоляцию, когда стало известно, что работник канцелярии, контактировавший с больным COVID-19, коронавирусом не болеет.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© Reuters / Scanpix

Информация об отрицательном тесте на COVID-19 поступила в субботу вечером. Большая часть работников канцелярии в понедельник вернется на работу, здание было дезинфизировано в пятницу. Контактировавший с больным работник канцелярии до 17 августа будет работать дистанционно.

С учетом ухудшения эпидемиологической ситуации в Литве с начала следующей недели в президентском дворце будут введены дополнительные меры безопасности. По-прежнему будут мерить температуру у всех, кто приходит в президентский дворец.

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Все посетители канцелярии должны будут носить маски. Работники будут в масках на всех встречах, где не соблюдается дистанция в 2 м.

С 10 августа работникам президентской канцелярии рекомендуют приводить встречи дистанционно.

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