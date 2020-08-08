Информация об отрицательном тесте на COVID-19 поступила в субботу вечером. Большая часть работников канцелярии в понедельник вернется на работу, здание было дезинфизировано в пятницу. Контактировавший с больным работник канцелярии до 17 августа будет работать дистанционно.

С учетом ухудшения эпидемиологической ситуации в Литве с начала следующей недели в президентском дворце будут введены дополнительные меры безопасности. По-прежнему будут мерить температуру у всех, кто приходит в президентский дворец.

Все посетители канцелярии должны будут носить маски. Работники будут в масках на всех встречах, где не соблюдается дистанция в 2 м.

С 10 августа работникам президентской канцелярии рекомендуют приводить встречи дистанционно.