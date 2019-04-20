Президент и нацменьшинства в Литве: неизвлеченные уроки и новые ожидания

Эти и многие и другие вопросы обсудили в ходе дискуссии, организованной DELFI в городе Шальчининкай, ее участники - историк Альвидас Никжентайтис, публицист Александр Радченко, предприниматель Виктор Воронцов и режиссер Олэксий Матвеев.

Вопрос нацменьшинств: проблема есть, решений нет

Неоднократно в ходе дискуссии ее участники и модератор отмечали, что в избирательных программах кандидатов практически ничего не сказано о национальных меньшинствах. Так, например, публицист Александр Радченко посетовал, что составлять свое мнение о том, как кандидаты будут решать эту проблему приходится из отрывков разных интервью и высказываний на дебатах.

"Я детально изучил программы всех кандидатов. И только у двоих, у Саулюса Сквернялиса и Витяниса Андрюкайтиса, нашел по крайней мере один абзац, посвященный национальным меньшинствам и национальным общинам. И то он достаточно не конкретный и довольно абстрактный - о том, что надо дружить, о том, что мы все понимаем, что нужно сохранить национальную идентичность нацменьшинств, но не более того. Так что приходится искать какие-то отдельные высказывания кандидатов в ходе интервью, какие-то отдельные высказывания в ходе дебатов, и на их основании делать какие-то выводы по поводу их позиции по тем или другим вопросам", - сказал он.

При этом спикер считает, старые проблемы начинают обрастать новыми. "Я не думаю, что у нас все проблемы нацменьшинств решены. Мне кажется, что за 30 лет независимости мы не решили ни одной существенной проблемы. Наоборот, проблемы постоянно появляются новые: в сфере образования, есть сложности с госэкзаменом по литовскому языку и с сохранением государственных школ, в которых преподавание ведется на языках нацменьшинств", - считает Радченко.

Другой участник дискуссии, предприниматель Виктор Воронцов, не видит в таком поведении литовских политиков ничего странного. "Это первые президентские выборы после 2014 года. Мы не можем отделить себя от тех событий. После того года русские (я буду говорить прежде всего о русских) были отодвинуты в такую "пятую колонну". Не интересует, что ты делаешь, как ты думаешь. Русский - значит, ты "пятая колонна". И обращаться сейчас к русским или к полякам опасно для любого кандидата, так как сразу вызовет волну недовольства среди большей части избирателей. Ты можешь заполучить поддержку 7% русскоязычных избирателей, но можешь сразу потерять поддержку 85% основного электората", - сказал Воронцов.

Однако Александр Радченко не согласился с такой арифметикой, приведя в пример последние муниципальные выборы, когда победивший мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс активно высказывался по вопросам национальных меньшинств, а у проигравшего ему во втором туре Артураса Зуокаса порой звучали националистические нотки.

Режиссер и сценарист Олэксий Матвеев высказал предположение, что сейчас уже национальность отходит на второй план, и электорат делает свой выбор, прежде всего, исходя из мировоззренческих ценностей. При этом он отметил несколько моментов относительно украинской общины в Литве.

Открытая дискуссия в Шальчининкай: "Президент и национальные меньшинства в Литве: какие ожидания?" © Stop kadras

"Первое - это внешняя политика. И здесь украинцам не на что жаловаться, поскольку за эти 10 лет Даля Грибаускайте всегда помогала Украине. Второе - это массовый приезд украинцев на заработки в Литву и контроль за ними, поскольку среди них могут быть разные люди и они чаще всего не ассоциируют себя с Литвой. Третье - это гуманитарный вопрос. У многих литовцев есть понимание украинской общины как следствие колонизаторской политики Советского Союза, но нет осознания того, что люди украинских корней присутствовали здесь еще со времен Великого княжества Литовского. Как может повлиять на это президент, я не знаю. Возможно, путем каких-то совместных проектов. Ну и, конечно, религиозный вопрос, касаемый православной церкви. В ближайшее время он будет одним из самых актуальных для православных верующих, проживающих в Литве", - отметил режиссер.

Историк Альвидас Никжентайтис, в свою очередь, отметил, что история литовских политиков так ничему и не научила, и вспоминают о национальных меньшинствах они лишь в редких случаях, когда им нужна их поддержка и голоса, как например, в вопросе о вступлении в НАТО или о независимости Литвы от СССР. Также он отметил, что вопрос национальных меньшинств никогда не был важен в президентской кампании: "Мы уже давно не имели таких выборов, где не ясно, кто выйдет во второй тур. В связи с этим все кандидаты очень осторожны и они боятся потерять голоса большинства и не пытаются заигрывать с национальными меньшинствами".

Ведут ли кандидаты борьбу за голоса нацменьшинств?

Историк Никжентайтис считает, что почти весь польский и русскоязычный электорат мобилизовал лидер Избирательной акции поляков Литвы Вальдемар Томашевский. И это одна из причин, почему остальные кандидаты не поднимают эти вопросы.

"Литовские политики не видят здесь поля игры. Тем более сам Томашевский является одним из кандидатов в президенты, и принято считать, что большинство голосов нацменьшинств все равно пойдут к нему. И зачем тогда тратить лишние силы и резервы?", - вопрошает он.

Никжентайтису в этой части возразил Александр Радченко, отметив, что Томашевский стал терять свою поддержку и тоже давно уже говорит о чем угодно, но только не о правах нацменьшинств.

"Если мы посмотрим на результаты последних выборов в органы самоуправления, то увидим, что Томашевский потерял по Литве около 30% голосов, в Вильнюсе - около 50%. Особенно много он потерял среди русскоязычного населения, но также и среди поляков. Поэтому есть огромная масса избирателей польско- и русскоязычных, которые готовы были бы проголосовать за кого-то другого. А сейчас этот электорат остается где-то в стороне и возможно вообще не пойдет на выборы", - заметил публицист.

Никжентайтис ответил, что согласен отчасти с таким анализом ситуации, но проблема в том, что сами литовские политики не видят этих изменений и играют по "старым правилам". И если национальные меньшинства уже не являются "пугалом" для большинства населения, то они по-прежнему остаются "пугалом" для политиков.

Виктор Воронцов отметил, что Томашевский скорее всего получит все свои голоса в первом туре. Но он не видит борьбы за его голоса среди фаворитов, которые претендуют на выход во второй тур.

Есть ли движение со стороны политиков и нацменьшинств навстречу друг другу?

Публицист Александр Радченко считает, что такое движение есть и порой кандидаты высказывают любопытные мысли по этому вопросу. "Если мы проанализируем не предвыборные программы, а высказывания, то там интересные мысли есть".

"Науседа является таким catch all кандидатом. Он старается никого сильно не обидеть, и поэтому у него такая самая консервативная программа, если мы говорим о языковых правах национальных меньшинств. Он высказывается за написание нелитовских имен на каких-то других страницах паспорта, но не предлагает дать им какую-то правовую обязательную роль. А вот Ингрида Шимоните, Саулюс Сквернялис, Витянис Андрюкайтис говорят о том, что эти языковые проблемы надо решать - нужен и закон о нацменьшинствах, и закон о написании нелитовских имен и фамилий. Поэтому какая-то подвижка есть. Нельзя сказать, что игнорируется эта проблема. Она скорее не афишируется", - заключил он.

При этом он предположил, что это последние такие выборы и уже на парламентской кампании 2020 года ситуация кардинально изменится: "Сегодня литовские политики не понимают, что уже изменились и национальные меньшинства, где появились разные мнения, и изменился литовский избиратель, который не боится национальных меньшинств".

Со своим коллегой снова не до конца согласился Виктор Воронцов: "Я, конечно, не олицетворяю всех русскоязычных Литвы и мое мнение не совпадает со мнением старых русских Литвы, но не согласен по одной простой причине. Опять же возвращаясь к 2014 году, мы, русские Литвы, сейчас стали людьми второго сорта, не побоюсь этого слова. Особенно если мы говорим о формулировке референдума по двойному гражданству, который применим практически ко всем, за исключением русских и белорусов. Мы на самом деле патриоты Литвы, и Литва - наш дом, но непонятно, почему к нам такое отношение. Хотелось бы хотя бы от одного кандидата в президенты услышать что-нибудь позитивное, адресованное к русскоязычным и польскоязычным людям. Чтобы кто-то сказал: слушайте, вы такие же граждане Литвы, как и мы все. И я не слышу этого. Что-то говорит Андрюкайтис, но давайте быть реалистами - он не входит в число людей, которые выйдут во второй тур. От основных кандидатов я не вижу никакого месседжа русскоязычным. Если бы кто-то набрался смелости и сказал это, я думаю, тогда бы люди пошли бы и проголосовали за него".

Влияние межгосударственных отношений на положение нацменьшинств в Литве

Историк Никжентайтис отмечает корреляцию между межгосударственными отношениями и взглядом на нацменьшинства. В пример этого тезиса он привел Польшу: "В 2007 или 2008 году, еще до охлаждения отношений Литвы и Польши, был проведен социологический опрос по поводу польских фамилий в паспортах. Результат был 50/50. А после ухудшения отношений желание литовцев, чтобы поляки имели такое право, резко снизилось. Так же и с Россией сейчас. Мы можем сколько угодно слышать декларативные речи, что политика Литвы направлена против Кремля, а не против обычных граждан, это не действует на людей. В медиа много негативной информации про Россию и это автоматически ассоциируется с русскими. И такая логика работает со всеми народами".

Публицист Адександр Радченко согласился, что в этом плане русские находятся в худшем положении, чем украинцы и поляки, но надеется, что после этих выборов ситуация станет улучшаться.

"Даже если мы говорим о внешней политике, то все кандидаты, за исключением, может, Юозайтиса, согласны и готовы поддерживать стратегическое партнерство с Польшей, готовы поддержать Варшаву в споре с Еврокомиссией и так далее. В этом плане нам повезло. В ситуации с Украиной примерно то же самое. Все, за исключением Томашевского, поддерживают Киев, никто не готов признавать оккупацию Крыма. В этом плане полякам и украинцам легче. Но мне кажется, и в отношении России после выборов ситуация поменяется. Ну если только не станет президентом Ингрида Шимоните, потому что она за продолжение того курса, который есть", - заключил он.

© Layher Baltic nuotr.

Виктор Воронцов считает, что проблемой здесь является и то, что среди русских Литвы, в отличие от тех же поляков, не выросло еще то новое поколение, которое бы прочно ассоциировало себя с Литвой. По мнению Никжентайтиса, в этом есть определенная степень вины самих русских.

"Я хотел бы бросить камень и в сторону российского меньшинства. Потому что о нем и его поведении судят по таким лицам, как Вячеслав Титов. А где здесь позиция другой части российского меньшинства? Вы что все согласны и солидаризируетесь с Титовым?", - задается вопросом историк.

Олэксий Матвеев отметил, что в самом выгодном положении в этом плане находятся украинцы: "Украинцы в этом плане вообще находятся в выгодной ситуации. Мы не являемся заложниками геополитических отношений между странами, потому что у нас нет общих границ с Литвой. Соответственно нет и никаких территориальных претензий с обеих сторон. Это снимает некое напряжение".

Ожидания от кандидатов и выборов

По мнению Александра Радченко, президент является прежде всего архитектором внешней политики. И во взаимоотношениях с Варшавой, Киевом, Минской и Москвой его слово решающее.

"Тут у каждого национального меньшинства свои интересы. Для поляков и украинцев главное, не испортить то, что уже есть. А для русских или белорусов важны какие-то подвижки в сторону нормализации. Хотя мы все понимаем, что мяч скорее находится на стороне Путина и Лукашенко", - говорит он.

Но и во внутренней политике голос президента очень важен, хоть он и не является здесь ведущим игроком. В подтверждение этого тезиса публицист привел в пример переписку Дали Грибаускайте. "Вспомним, что мы узнали из внутренней переписки Дали Грибаускайте. Она прямым текстом писала Элигиюсу Масюлису, что если вы примите закон о написании нелитовских фамилий и имен, я буду должна его ветировать. Об этом все в Сейме знали, и закон никогда не был представлен на голосование".

Виктор Воронцов отметил, что распределение обязанностей между правительством, Сеймом и президентом сильно зависит от личности последнего. И в этом плане он сравнил Гитанаса Науседу с Валдасом Адамкусом, а Ингриду Шимоните с Далей Грибаускайте.

Режиссер Олэксий Матвеев считает, что у украинцев нет каких-то особых требований к кандидатам, в отличие от русских и поляков и связывает свои ожидания с гуманитарной сферой.

"У поляков есть проблема W, у русских есть проблема улучшения отношений, украинцы живут более размеренно в этом плане. Если они учат язык, уважают законы, то каких-то особых требований нет. Мои ожидания больше связаны с гуманитарной сферой. Я знаю о наследии ВКЛ, которое находится в ужасном состоянии в Украине. И мне бы хотелось каких-то совместных проектов здесь. Ну и рано или поздно нужно будет решать церковный вопрос. Среди украинской общины есть и греко-католики, и католики, и православные. Причем последние теперь также разделились. В отличие от русских и поляков у нас здесь нет консолидации. И вопрос православной церкви Украины Константинопольского патриархата рано или поздно выплывет с большой силой. В моем представлении, хотя бы одну православную церковь Вильнюса нужно отдать Константинопольскому патриархату. Это может предотвратить потенциальную вражду", - отмечает он.

Подводя итоги и отвечая на вопрос, какой президент нужен Литве, историк Альвидас Никжентайтис заметил, что стране точно не нужен "маленький Путин". И было бы неплохо, если бы страну возглавил человек, который бы не побоялся инициировать дискуссию с национальными меньшинствами, в ходе которой появился бы консенсус того, как можно было бы жить вместе.