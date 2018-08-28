В этом дневном центре будет предоставляться помощь подросткам с поведенческими и эмоциальными трудностями - это будет первое учреждение подобного рода в Литве, в котором подростки с проблемным поведением будут получать помощь специалистов в дружественной обстановке.
"Я очень рада, что посол моей кампании "За безопасную Литву" (Й. Валанчюнас – BNS) выполнил свое обещание открыть школу для "трудных" детей, которым нужно внимание. И через спорт, дисциплину, трудолюбие и труд, какого требует спорт, поможет детям быть нужными, найти второй дом", - сказала Д. Грибаускайте на церемонии открытия.
В дневном центре "Вместе" Подростки будут решать проблемы, руководствуясь правилами спорта, много внимания будет уделяться самовыражению, говорится в сообщении президентского ведомства.
По словам Д. Грибаускайте, в центре будет оказываться и психологическая помощь, будет предоставлено питание - финансировать это будет Й. Валанчюнас. Дневной центр сможет принимать 12 детей.
Как сказала президент, в Литве за два с половиной последних года создано более 250 новых дневных центров для детей из проблемных семей.
Сейчас в Литве действует в общей сложности 338 дневных центров для детей, их посещает почти 10 тысяч детей. И все же не хватает еще 120 новых центров, чтобы их могли посещать все 18 тысяч 500 детей, входящих в группы риска.
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