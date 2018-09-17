Пока в Вильнюсе вопрос памятника Сметоне не решается, памятник первому президенту Литвы устанавливают у него на родине в Укмергском районе.

Согласно программе мероприятий по случаю столетия государства, памятник Сметоне должен был появиться в Вильнюсе в 2016 г. До 2018 г. должен был появиться и памятник Йонасу Басанавичюсу.

Эту идею три года назад поддержала президент Даля Грибаускайте и первый фактический глава независимой Литвы Витаутас Ландсбергис.

"Президент поддерживает идею установки памятников Басанавичюсу и Сметоне в Вильнюсе по случаю столетия Литвы", – передала пресс-служба позицию президента три года назад.

Сегодня энтузиазм президента в вопросе памятника Сметоне угас.

"Президент поддерживает идею увековечивания памяти основателей Литвы по случаю столетия государства. Однако конкретные памятники - ответственность правительства и мэрии, на территории которой их ставят", – сказала советник президента Рута Качкуте.

Президентская служба указала, что памятник Басанавичюсу устанавливает Вильнюсская мэрия, а инициативу установки памятника Сметоне взяла на себя мэрия Укмергского района.

Недавно Грибаускайте говорила о памятнике на Лукишкской площади и заметила, что у нее "на памятники аллергия".

Правительство указало, что парламент принял постановление, согласно которому должен появиться памятник Сметоне. Тот же парламент объявил 2019 г. годом президента Сметоны.

В пресс-релизе правительства сказано, что памятник президенту Сметоне появится у него на родине, в деревне Ужуленис Укмергского района, в 2019 году.

Однако в парламенте не забыта идея памятника Сметоне в Вильнюсе. Все еще обсуждают вопрос перезахоронения его останков.

Председатель парламентской комиссии исторической памяти Арунас Гумуляускас сказал, что парламент обсуждал вопрос увековечивания Сметоны, когда поднимался вопрос перезахоронения останков.

"Летом было совещание правительства, мы сначала прозондируем этот вопрос с родственниками в США. А сама комиссия приняла протокольное постановление в связи с установкой памятника. 2019 г. - год Сметоны, мы обратимся к правительству с вопросом установки памятника. Вопрос открытый, комиссия за появление памятника", – сказал Гумуляускас, заметив, что место пока неизвестно, но он выступает за вильнюс.

А пока памятник Сметоне устанавливают в Укмергском районе. Жители Литвы могут пожертвовать на его установку - пожертвования собирают во время специальных мероприятий. Часть средств выделила и мэрия. Бронзовая скульптура, выполненная Антанасом Жукаускасом, будет стоить около 100 000 евро.

В Вильнюсе между тем появится памятник Йонасу Басанавичюсу.