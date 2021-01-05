Президент ЕГУ Анатолий Михайлов ушел в отставку

Проф. Михайлов был инициатором создания ЕГУ в Минске и с 1992 по 2014 год являлся первым Ректором университета. С 1 октября 2014 года проф. Михайлов занимал должность Президента ЕГУ.

По словам проф. Михайлова: "Никогда не мог себе представить в далёком 1992 году, что пребывание в непривычной для меня административной роли может затянуться на столь длительный срок. Моя первая настоятельная просьба об отставке с должности Ректора относится к 2001 году, когда я ощутил непосильный характер бремени сохранения этого нестандартного проекта в крайне неблагоприятных условиях. В то время, однако, было трудно предвосхитить весь драматизм воссоздания и существования ЕГУ в изгнании. Могу лишь сказать, что всякий раз возникали обстоятельства, которые предопределяли мое поведение по отношению к проекту".

"Полагаю, что в настоящее время, когда происходит очередной этап трансформации университета и его программ, наступил наиболее благоприятный момент для моего решения. Уверен, что потенциальные возможности нашего проекта далеко не исчерпаны в эпоху новых вызовов, стоящих перед современным гуманитарным образованием", – добавил проф. Михайлов.

А. Михайлов продолжит преподавание и исследовательскую деятельность в ЕГУ в качестве профессора философии. Среди сфер его научных интересов – феноменология, герменевтика и философия образования.