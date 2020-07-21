Сейчас он задержан, подтвердила BNS пресс-атташе ССР Рената Кеблене.
Как отмечает ССР, во вторник в разных местах Вильнюса проводятся обыски, выемки, допросы и другие необходимые процессуальные действия.
По данным расследования, когда властям в марте понадобилось срочно закупить большое количество реагентов и начались переговоры с уполномоченным представителем одного зарубежного предприятия, подозреваемый стал действовать как неофициальный посредник между властными институциями Литвы и этой компанией.
В материале досудебного расследования также есть данные о том, что подозреваемый, возможно, назвал представителю упомянутой компании определенную сумму за его посреднические услуги при этой закупке.
Данные расследования показывают, что уже после того, как состоялась закупка реагентов стоимостью почти 6 млн евро, на личный счет Ш. Нарбутаса в несколько заходов была переведена сумма более 300 тыс. евро.
Расследование контролируют и возглавляют прокуроры Департамента расследований организованной преступности и коррупции Генпрокуратуры.
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