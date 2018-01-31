В пресс-релизе мэрии сказано, что комиссия, в состав которой входят представители администрации мэрии, Департамента физкультуры и спорта, Министерства внутренних дел, "Инвестируй в Литве" и "Центрального агентства по управлению проектами", ознакомилась с предварительным ни к чему не обязывающим проектом Многофункционального комплекса на Шешкинской горе, который представила Axis Industries.
Предложение представил архитектор из Великобритании Дэймон Лавель, компания Populous, которую он представляет, спроектировала 26 стадионов, в их числе – стадионы УЕФА 4 категории.
В конкурсе на многофункциональный комплекс 8 декабря 2017 г. представили проекты двух компаний – Axis industries и Vilniaus nacionalinis stadionas. Комиссия установила, что – Vilniaus nacionalinis stadionas – представил неподходящее предложение.
Мэрия считает, что предложение было представлено, но эксперты рабочей группы из Центрального агентства по управлению проектами и Служба госзакупок были иного мнения – Vilniaus nacionalinis stadionas неправильно представили предложение, поскольку в соответствии с условиями конкурса, оно должно было быть подано электронным способом, а не на бумаге.
Мэрия обсудила этот вопрос, и все эксперты решили, что предложение было представлено неверно, это нарушило условия конкурса, значит, компания в следующий этап не прошла. В условиях конкурса было сказано, что предварительное предложение в ином формате не могло бы представлено, только в электронном через систему CVP IS.
После такого решения, второго участника конкурса пригласили в следующий этап, он должен будет представить исчерпывающий проект: детализированное решение многофункционального комплекса, модель финансовой и коммерческой деятельности, бизнес-план. Это предложение будут оценивать до середины июня, позже начнутся переговоры с потенциальным строителем. Подписание концессионного соглашения, после завершения переговоров и подачи заявки на получение финансирования ЕС, намечены на лето 2019 года.
Многофункциональный комплекс на Шешкинской горе будет предназначен для поощрения оздоровления, воспитания, развития культуры и занятости. Планируют, что в комплексе будет стадион не менее чем на 15 000 зрительских мест, Музей спорта. В комплексе будет действовать детский сад на 300 мест, не меньше 3 футбольных стадионов, стадион для легкоатлетов, спортзалы, культурно-воспитательный центр, библиотека.
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