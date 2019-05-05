3 мая Вильнюсский участковый суд приговорил его к ограничению свободы на год и два месяца и штрафу в размере 2400 евро.
Юрайтис должен находиться дома с 23 до 6 ч., работать или встать на учет в Службе занятости. Ему также запрещено употреблять алкогольные напитки и другие воздействующие на психику вещества.
Согласно материалам дела, в июне 2017 года Юрайтис будучи в нетрезвом виде вызвал скорую. Когда приехал фельдшер, Юрайтис стал его оскорблять и ударил по лицу.
Позже Юрайтис ногой пнул полицейского, разбил находившийся у него в кармане телефон.
В комиссариате Юрайтис пытался ударить полицейского рукой, затем схватил за ногу и повалил его на землю.
Вильнюсский участковый суд информировал BNS, что Юрайтис не отрицал, что он мог совершить эти действия, но вину не признал. Он утверждал, что из-за длительного пьянства в день, когда произошли эти события, не мог отвечать за свои действия и не понимал, что он делает. Юрайтис считал, что он не может отвечать за совершенные действия.
Однако после психиатрической экспертизы выяснилось, что Юрайтис подсуден, что он понимает свои действия и может отвечать за них. Отягчающим вину обстоятельством суд признал тот факт, что Юрайтис совершил эти действия в нетрезвом виде.
Суд учел, что Юрайтис прежде не был судим, но привлекался к ответственности за административные правонарушения, что Юрайтис не работает и воспитывает троих малолетних детей.
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