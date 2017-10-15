Учреждение должно начать функционировать до конца 2019 года, его штаб будет находиться в Люксембурге.
"Литва в ходе всех переговоров положительно оценивала инициативу об укреплении охраны финансовых интересов ЕС путем учерждения европейской прокуратуры. Данное решение об учреждении действенного, прозрачного и независимого института, борющегося с финансовыми преступлениями, по сути соответствует позиции Литвы", - утверждает с пресс-релизе министерства юстиции представлявшая Литву на встрече министр Милда Вайнюте.
20 стран ЕС заявили о стремлении присоединиться к созданию европейской прокуратуры.
Идея о создании прокуратуры появилась еще в 2013 году, когда Литва председательствовала в Совете ЕС. Она была направлена на устранение препятствий для эффективной борьбы с преступлениями, наносящими ущерб финансовым интересам ЕС.
Ежегодно бюджет ЕС теряет порядка 280 млн. евро из-за преступлений, связанных с мошенничеством, которые наносят вред финансовым интересам ЕС. Если предложение об учреждении европейской прокуратуры будет одобрено, она сможет пресекать неправомерное использование средств бюджета ЕС и дальнейшие случаи мошенничества.
На прошлой неделе Европарламент уже одобрил регламент Европейской прокуратуры. Все ее важнейшие решения, включая и оперативные решения по конкретным делам, будут приниматься коллегиально, прокурорами стран-членов ЕС.
Преступниками займутся: эмиграция не поможет скрыться от наказания
Эмиграция больше не спасет преступников от правосудия....
Синоптики обещают меньше дождя и больше солнца (2)
Синоптики обещают, что в воскресенье, наконец, погода...
Опасная ситуация: на юго-восточном склоне горы Гедиминаса формируется оползень (34)
В субботу вечером в штабе по координации экстремальной...
Истинная причина: почему из Литвы бегут беженцы? (95)
Литва в данный момент по европейской программе...
Сколько жители Вильнюса будут платить за отопление? (8)
В этом году новый отопительный сезон снова начался в...
TOP новостей
Синоптики обещают меньше дождя и больше солнца (2)
Синоптики обещают, что в воскресенье, наконец, погода...
В Литве не хватает медиков - вся надежда на приезжих (87)
Проблему нехватки медиков министр здравоохранения...
Истинная причина: почему из Литвы бегут беженцы? (95)
Литва в данный момент по европейской программе...
Опасная ситуация: на юго-восточном склоне горы Гедиминаса формируется оползень (34)
В субботу вечером в штабе по координации экстремальной...
Сколько жители Вильнюса будут платить за отопление? (8)
В этом году новый отопительный сезон снова начался в...