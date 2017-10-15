Преступниками займутся: эмиграция не поможет скрыться от наказания

Учреждение должно начать функционировать до конца 2019 года, его штаб будет находиться в Люксембурге.

"Литва в ходе всех переговоров положительно оценивала инициативу об укреплении охраны финансовых интересов ЕС путем учерждения европейской прокуратуры. Данное решение об учреждении действенного, прозрачного и независимого института, борющегося с финансовыми преступлениями, по сути соответствует позиции Литвы", - утверждает с пресс-релизе министерства юстиции представлявшая Литву на встрече министр Милда Вайнюте.

20 стран ЕС заявили о стремлении присоединиться к созданию европейской прокуратуры.

Идея о создании прокуратуры появилась еще в 2013 году, когда Литва председательствовала в Совете ЕС. Она была направлена на устранение препятствий для эффективной борьбы с преступлениями, наносящими ущерб финансовым интересам ЕС.

Ежегодно бюджет ЕС теряет порядка 280 млн. евро из-за преступлений, связанных с мошенничеством, которые наносят вред финансовым интересам ЕС. Если предложение об учреждении европейской прокуратуры будет одобрено, она сможет пресекать неправомерное использование средств бюджета ЕС и дальнейшие случаи мошенничества.

На прошлой неделе Европарламент уже одобрил регламент Европейской прокуратуры. Все ее важнейшие решения, включая и оперативные решения по конкретным делам, будут приниматься коллегиально, прокурорами стран-членов ЕС.