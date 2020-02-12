Преподавательница из Каунасской коллегии поразила студентов: на лекции рассказала об обязательной эвтаназии "бесполезных стариков"

Delfi напоминает, что в понедельник СМИ уже описали учительницу, работающую в Клайпеде, которая на уроке русского языка рассказала, что скучает по советскому времени, и надеется, что президент России Владимир Путин еще долгое время будет руководить страной.

"Обязательная эвтаназия для пожилых людей"

В записи, сделанной студентами Каунасской коллегии, Ж. Жарскене рассказала студентам, что в будущем крупные города будут поддерживать определенное количество жителей, а другие будут отправлены в регионы.

"Производство продуктов питания будет находиться под очень строгим контролем. Это же и сейчас происходит понемногу, потому что запрещают отдельный фермерские хозяйства, наши фермеры не могут держать свиней, не могут держать одну корову. Конечно, жители крупных городов будут переселены в регионы. Население крупных городов не сможет превысить количество, которое уже было предусмотрено", - говорила она на аудиозаписи.

После этих заявлений, она добавила, что эвтаназия станет обязательной по экономическим причинам.

"И постепенно будет введена эвтаназия. Эвтаназия будет обязательной для неизлечимо больных и пожилых людей. В том смысле, что это бесполезные для экономики люди", - заявила она.

Журналистка Р. Милюте поделилась этой аудиозаписью в своем Facebook.

"Кто знает, с чего вы подумали, что в Литве у нас один учитель, которая вовремя не ушла из школы? Та, которая в Клайпеде, скучаете по более зеленой траве из своей юности времен СССР? Знакомьтесь - вдвое моложе, учительница, которая вещает о старичках, которых скоро будет усыплять, потому что, ну, невыгодно их содержать", - иронизировала журналистка.

Признали, что факты были необоснованными

Смильте Юрайте, начальник отдела маркетинга и коммуникаций Каунасской коллегии, сообщила, что разговор с преподавательницей состоялся во вторник.

"По словам преподавательницы, аудиозапись была сделана во время ее лекции на тему "Безопасность человека", и лекция проходила в Каунасской коллегии", - сказала пресс-секретарь колледжа.

Она сообщила, что преподавательница призналась, что предоставила необоснованные факты студентам колледжа.